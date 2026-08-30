Каугури накрыло облаком красок: смотрим самые яркие моменты Цветного забега. ФОТО

Главная дистанция составила пять километров, однако скорость здесь была далеко не самым важным. Организаторы не засекали время, поэтому маршрут можно было не только пробежать, но и пройти пешком, преодолеть танцуя или с палками для скандинавской ходьбы. На трассе работали четыре цветные точки и одна пенная зона. Для забега использовали натуральные пищевые красители, безопасные для людей и окружающей среды.