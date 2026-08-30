Цветной забег в Каугури 2026
30 августа парк Каугури превратился в огромное разноцветное облако. Здесь прошел традиционный Юрмальский цветной забег, участники которого преодолели дистанцию под ...
Каугури накрыло облаком красок: смотрим самые яркие моменты Цветного забега. ФОТО
В воскресенье, 30 августа, парк Каугури превратился в огромное разноцветное облако. Здесь прошел традиционный Юрмальский цветной забег, участники которого преодолели дистанцию под залпы ярких красок и через горы белой пены.
С самого старта бегуны в Каугури оказались в облаках желтого, голубого, розового и зеленого порошка. Уже через несколько минут белые футболки участников стали разноцветными, а краска покрыла лица и волосы. На трассу вышли люди разных возрастов - взрослые, подростки и семьи с детьми.
Главная дистанция составила пять километров, однако скорость здесь была далеко не самым важным. Организаторы не засекали время, поэтому маршрут можно было не только пробежать, но и пройти пешком, преодолеть танцуя или с палками для скандинавской ходьбы. На трассе работали четыре цветные точки и одна пенная зона. Для забега использовали натуральные пищевые красители, безопасные для людей и окружающей среды.
Перед главным стартом состоялись отдельные забеги для детей от 2 до 12 лет, а также разминка Zumba. Пятикилометровый цветной забег начался в 14:30. После финиша праздник продолжился выступлением латвийского рэпера Озолса и награждением участников.
В 2026 году мероприятие состоялось уже в 11-й раз и прошло в рамках глобального проекта The Color Run. Изначально забег планировали провести 23 августа, однако из-за красного предупреждения об экстремальных погодных условиях его перенесли на неделю.