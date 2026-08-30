"С каждым часом надежды все меньше": близкие пропавших в Непале латвийцев встретились в аэропорту Риги

"Чтобы не возникло путаницы: сейчас я называю Китай, Индию и Непал, но один и тот же список из 33 человек передан всем странам, поскольку мы не знаем, на какой стороне окажутся люди", - сказала директор Консульского департамента МИД Эдите Медне.