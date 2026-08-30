Близкие пропавших в Непале латвийцев встретились в аэропорту Риги
Среди пропавших без вести во время наводнения в Непале числятся 33 путешественника из Латвии. Их близких объединяют не только боль, ...
"С каждым часом надежды все меньше": близкие пропавших в Непале латвийцев встретились в аэропорту Риги
Среди пропавших без вести во время наводнения в Непале числятся 33 путешественника из Латвии. Их близких объединяют не только боль, но и надежда, а также понимание того, что в этой неизвестности они не должны оставаться одни. В воскресенье они встретились в аэропорту "Рига" - не для того, чтобы встретить родных, а чтобы побыть вместе в момент, когда никто не знает, что принесут следующие дни.
В воскресенье вечером в аэропорту не было привычной суеты и радости ожидания. У зоны C собрались люди, которых объединяла одна надежда - хотя бы еще раз услышать хорошие новости о своих близких, сообщают TV3 Ziņas.
К одежде участников встречи были прикреплены белые ленточки. Это был тихий, но ясный знак того, что в своей неизвестности они не одиноки. Однако ждать становилось все тяжелее.
"Для меня очень важно, чтобы сестра моего мужа и ее супруг знали, что дети в безопасности, что их дети в безопасности. Нам крайне важно встретиться, обнять друг друга, установить связь друг с другом", - сказала Иева Таранда.
"Надежда умирает последней, но это очень тяжело. Я сочувствую всем близким. Будем надеяться на лучшее, но, к сожалению, кажется, что с каждым часом надежды становится все меньше", - сказала Вия.
Линда и Матисс добавили:
"Мы ждем чуда и верим, что они вернутся. Агнесе и Раймонд".
Масштаб трагедии огромен. По информации Министерства иностранных дел Латвии (МИД), катастрофа затронула не менее 90 000 человек. С непальской стороны в спасательных работах участвуют 15 000 человек.
В списке пропавших без вести находятся 33 гражданина Латвии. Это все люди, об исчезновении которых родственники сообщили в Консульский департамент Латвии.
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"Чтобы не возникло путаницы: сейчас я называю Китай, Индию и Непал, но один и тот же список из 33 человек передан всем странам, поскольку мы не знаем, на какой стороне окажутся люди", - сказала директор Консульского департамента МИД Эдите Медне.
Часть погибших удалось опознать, однако останки многих пострадали настолько сильно, что установить их личности было невозможно. Поэтому анализ ДНК стал одной из важнейших возможностей, которая в будущем могла помочь семьям получить ответы.
Близкие родственники граждан Латвии могли добровольно сдать образцы ДНК в Государственной полиции.
"Государственная полиция начала брать образцы ДНК у родственников. Отклик большой с самого утра. Работа началась в 8:00. Скорее всего, возникнут сложности, поскольку не все находятся в Латвии, но мы это решим", - отметила Медне.
"Я лично знаю каждого из них. С кем-то пересекались жизненные пути, где-то мы встречались. Когда я планировала очередную поездку, это было одно из путешествий, в которое я должна была отправиться. Но обстоятельства не позволили. Я осталась", - рассказала Дите.
"За эти дни мы пережили так много, что хотим только одного - чтобы нас оставили в покое. Мы хотим получить достоверные факты, хотим знать правду, чтобы понять, как нам жить дальше", - сказала Иева Таранда.