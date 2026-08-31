Мнение: "Если общество перестает жить нормальной жизнью, значит, противник уже достиг части своей цели"

Поездка директора Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) в Москву не была анонсирована, однако не являлась секретной. Большой военно-транспортный самолет вылетел с базы американской армии в штате Мэриленд в воскресенье. Он провел два дня в Риге, а во вторник утром отправился в Москву, где находился около восьми часов, после чего вернулся в латвийскую столицу. В США самолет вылетел лишь во второй половине следующего дня. Между перелетами было более чем достаточно времени для встреч с представителями балтийских спецслужб и должностными лицами.