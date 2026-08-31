Мнение: "Если общество перестает жить нормальной жизнью, значит, противник уже достиг части своей цели"
Визит директора Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Джона Рэтклиффа в Ригу, а затем в Москву вызвал множество вопросов и тревожных предположений. Однако эксперты призывают не поддаваться панике и напоминают: страх и отказ от привычной жизни могут быть именно тем, чего добивается противник.
Поездка директора Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) в Москву не была анонсирована, однако не являлась секретной. Большой военно-транспортный самолет вылетел с базы американской армии в штате Мэриленд в воскресенье. Он провел два дня в Риге, а во вторник утром отправился в Москву, где находился около восьми часов, после чего вернулся в латвийскую столицу. В США самолет вылетел лишь во второй половине следующего дня. Между перелетами было более чем достаточно времени для встреч с представителями балтийских спецслужб и должностными лицами.
Пресс-секретарь посольства США в Латвии Джулия Мелин сообщила:
"Посольство подтверждает, что самолет C-17, приземлившийся на этой неделе в Риге, выполнял официальное задание правительства США. Однако дополнительной информацией мы поделиться не можем и в настоящее время не готовы дать интервью".
Вскоре американские СМИ сообщили, что на борту находился директор ЦРУ Джон Рэтклифф. Эту информацию подтвердили и в России. В последний раз подобный визит в Москву состоялся в конце 2021 года, когда предшественник Рэтклиффа Уильям Бернс пытался отговорить Владимира Путина от вторжения в Украину. На этот раз Путин отказался от встречи. Директор ЦРУ провел переговоры с руководителями российских спецслужб Сергеем Нарышкиным и Александром Бортниковым.
Ведущий партнер аналитической и управленческой группы PowerHouse Latvia, преподаватель Рижского университета имени Страдиня Мартиньш Варгулис отметил: "Руководители разведывательных служб такого уровня за последние годы встречались один раз в Анкаре и один раз в 2021 году, когда бывший глава ЦРУ приезжал в Москву перед 24 февраля 2022 года".
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Директор Балтийского центра международной безопасности Эдвард Лукас обратил внимание на демонстративный характер поездки:
"Он прибыл на большом и заметном военном самолете. Сначала он остановился в Риге. Хотя мы не знаем содержания встречи, было ясно, что это публичный шаг США, призванный показать, что Путину передают важное послание. Это не одна из личных сделок Трампа, где все вращается только вокруг эго, денег и показухи".
Во время войны администрация Трампа поддерживала тесные контакты с Москвой. Друг американского президента Стивен Уиткофф шесть раз встречался с Путиным. Год назад на Аляске также состоялся саммит российского диктатора и Трампа.
Уиткофф не является профессиональным дипломатом, имеет деловые интересы в России и занимает откровенно пророссийскую позицию в своих заявлениях и действиях. Директор ЦРУ, напротив, считается одним из тех представителей администрации Трампа, кто выступает за продолжение поддержки Украины. СМИ также приписывают ему заслугу в том, что США продолжают передавать украинской стороне разведывательную информацию.
"Я бы связал это и с интенсивной деятельностью НАТО, которую в последние дни мы наблюдали вокруг Калининграда. Это также было сигналом НАТО: мы видим все, что происходит в Калининграде, поэтому, что бы вы там ни делали, не думайте, что сможете скрыть это от нас", - заявил Лукас.
Варгулис, в свою очередь, отметил: "Во время учений, проводившихся на прошлой неделе вокруг Калининграда при участии США, были задействованы не только разведывательные самолеты, но и истребители. Таким образом, был ясно подан сигнал: мы не только наблюдаем, но и готовы действовать. Все это следует рассматривать в едином контексте".
Президент Литвы подтвердил журналистам, что был проинформирован о встрече. Однако он ожидает, что о содержании переговоров ему расскажут лишь на следующей неделе. Латвийская сторона вообще не раскрыла, известно ли ей, что происходило в Москве.
Президент Латвии Эдгар Ринкевич заявил:
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"Наше сотрудничество как на дипломатическом уровне, так и на уровне разведывательных служб является очень тесным. Но любые комментарии по поводу этого визита будут давать наши американские союзники - в том объеме и в той форме, которые они сами сочтут необходимыми".
По мнению Лукаса, слабым местом стала коммуникация: "Я считаю, что послание стран Балтии было не особенно хорошо скоординировано. Во время визита Рэтклиффа было бы очень полезно сделать совместное заявление министров иностранных дел, премьер-министров, министров обороны или президентов. Следовало сказать: "Мы проинформированы. Мы знаем, что происходит. А решение о том, сколько информации раскрывать, оставим американцам". Это было бы хорошее послание".
Отставной посол и приглашенный преподаватель Гинтс Егерманис считает, что государственные деятели должны уметь спокойно и достойно разговаривать с обществом:
"Если появляется подобная информация об угрозах, государственные деятели должны говорить с обществом достойным страны образом и убедить людей, что делается или будет сделано все возможное для предотвращения этих угроз".
После визита директора американской разведки в Москву в качестве его главной возможной причины называли российскую угрозу странам Балтии. Высшие должностные лица Латвии отрицают, что уровень угрозы повысился.
Государственный секретарь Министерства обороны Латвии Айрис Риквейлис заявил:
"Общая геополитическая ситуация, конечно, имеет тенденцию к ухудшению. Однако сейчас нет обстоятельств, которые потребовали бы от нас каких-либо чрезвычайно активных и экстренных действий в военном отношении".
В радиоинтервью Трамп назвал поездку Рэтклиффа почти рутинным визитом. Он отверг версию о том, что целью было предотвращение нападения на НАТО или прекращение российской помощи Ирану. При этом Трамп добавил, что активно работает над прекращением войны в Украине.
Бывший дипломат Гинтс Егерманис допускает, что страны Балтии могли упоминаться на переговорах, однако сомневается, что этот вопрос особенно важен для администрации Трампа. По его мнению, больший интерес для американцев может представлять ситуация, при которой принадлежащие компаниям США нефтеперерабатывающие предприятия в Казахстане не могут вывезти свою продукцию. "Казахстанская нефть не может пройти через Черное море. Следует также помнить, что примерно пару недель назад вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс просил украинцев не наносить удары по этому транзитному маршруту, чтобы казахстанские нефтепродукты могли проходить через порт Новороссийска и далее по Черному морю", - заявил Егерманис.
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Ответом Путина после визита Рэтклиффа стала рекордно продолжительная воздушная атака на Украину. В субботу он вызвал на встречу белорусского президента Александра Лукашенко. Это происходит на фоне переброски новых российских военных сил в Беларусь, ближе к границе с Украиной. Пока их численность не оценивается как значительная, однако Россия уже долгое время пытается еще глубже втянуть Беларусь в войну.
Мартиньш Варгулис пояснил:
"В Беларуси происходит концентрация сил, которые прежде всего могут быть предназначены для действий против Украины. Безопасность Украины и стран Балтии напрямую связана. Беларусь имеет большое стратегическое военное значение. Во-первых, для установления контроля над Сувалкским коридором. Во-вторых, ее инфраструктура и базы военно-воздушных сил потенциально могут использоваться для нанесения ударов".
В последние месяцы разведывательные службы США и Европы неоднократно сообщали о возможных провокациях, которые Россия готовит в странах Балтии и Польше. В августе в Европе произошли несколько инцидентов, подозрения в организации которых пали на Москву.
В аэропорту Лейпцига в Германии был обнаружен оснащенный взрывчаткой беспилотник. В Эстонии подожгли предприятие, производившее оружие для Украины. В Латвии устроили пожар на складе, где хранилась гуманитарная помощь для украинцев. В Болгарии и Италии произошли взрывы на предприятиях по производству боеприпасов, снабжающих фронт.
По информации программы "Nekā personīga", месяц назад пять еврокомиссаров от стран Балтии, Финляндии и Польши направили письмо с призывом отреагировать на усиление угроз в отношении Балтийского региона. Они предложили укрепить границы, помочь с обеспечением запасов и убежищ, выделить на это дополнительное финансирование, а также поддержать жителей и предприятия в приграничных районах.
"Если общество перестает жить нормальной жизнью, значит, противник уже достиг части своей цели. Мы не должны ему этого позволить", - подчеркнул Риквейлис.
После начала войны предыдущий глава ЦРУ один раз встречался с руководителями российских спецслужб. Правда, встреча проходила в Турции. Известно, что тогда американская сторона опасалась возможного применения Россией тактического ядерного оружия в Украине.