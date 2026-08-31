"Их фантазии нет границ": глава пограничников рассказал об уловках перевозчиков мигрантов
Перевозчики нелегальных мигрантов в Латвии придумывают все более изощренные способы маскировки. Автомобили подделывают под почтовые машины, общественный транспорт, полицию и военный транспорт, а самих мигрантов прячут даже в специально оборудованных тайниках. Об этом в эфире TV24 рассказал начальник Государственной пограничной охраны Гунтис Пуятс.
По словам Пуятса, перевозчики нелегальных мигрантов используют самые разные способы, чтобы не привлекать внимания правоохранительных органов. Подделывается не только регистрация и внешний вид автомобилей - иногда создаются практически точные копии транспортных средств различных служб.
Одним из последних подобных случаев стало обнаружение полностью поддельного почтового автомобиля. Выявить его помогли местные жители, которые заметили необычную деталь. "Недавно обнаружили поддельный почтовый автомобиль, и здесь нам существенно помогла внимательность жителей, потому что за рулем не было привычной почтальонши. Люди стали интересоваться: почему, куда исчезла почтальонша?" - рассказал Пуятс. Жители сообщили о своих подозрениях пограничникам, после чего выяснилось, что автомобиль действительно был подделан под почтовый транспорт.
По словам Пуятса, подобные случаи показывают, насколько важна внимательность самих жителей. При этом перевозчики пытаются копировать не только почтовые автомобили.
"У нас был поддельный рейсовый автобус с указанием регионального населенного пункта, с электронными указателями, показывающими, куда он направляется", - рассказал начальник Пограничной службы.
Нарушители также используют поддельные регистрационные номера. В одном из случаев была изготовлена копия номера автомобиля Национальных вооруженных сил Латвии. Такие номера отличаются характерным черным фоном и белыми цифрами.
Однако этим фантазия перевозчиков не ограничивается.
"Ранее были две белые свадебные машины, украшенные красными лентами, довольно эксклюзивные - Porsche Cayenne и Volkswagen Touareg", - рассказал Пуятс.
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"Были и поддельные автомобили пограничной службы, микроавтобусы, полицейские машины, грузовые автомобили, предназначенные для перевозки грузов. Там внутри были тайники. Изобретательность не имеет границ", - отметил Пуятс.
Мигрантов могут прятать и непосредственно в грузах. В частности, пограничники обнаруживали специально оборудованные тайники в грузовых автомобилях, в том числе при перевозке дров.
По мнению Пуятса, в таких условиях важным элементом борьбы с нелегальной миграцией остается внимательность жителей. Необычное поведение водителя, подозрительный автомобиль или несоответствие между машиной и ее предполагаемым назначением могут помочь правоохранительным органам раскрыть схему.
Поэтому пограничная служба призывает жителей обращать внимание на подозрительные транспортные средства и ситуации и при возникновении обоснованных подозрений незамедлительно сообщать о них правоохранительным органам.