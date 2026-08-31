"Их фантазии нет границ": глава пограничников рассказал об уловках перевозчиков мигрантов

Одним из последних подобных случаев стало обнаружение полностью поддельного почтового автомобиля. Выявить его помогли местные жители, которые заметили необычную деталь. "Недавно обнаружили поддельный почтовый автомобиль, и здесь нам существенно помогла внимательность жителей, потому что за рулем не было привычной почтальонши. Люди стали интересоваться: почему, куда исчезла почтальонша?" - рассказал Пуятс. Жители сообщили о своих подозрениях пограничникам, после чего выяснилось, что автомобиль действительно был подделан под почтовый транспорт.