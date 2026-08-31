Новый офисный центр на месте Дома печати откроется через несколько месяцев

Директор строительной компании PN Construction Latvia Иварс Клявинскис сообщил, что к офисному центру можно будет подъехать как со стороны улицы Кр.Валдемара, так и со стороны Баласта дамбис. В ближайшее время начнется подключение инфраструктуры квартала к окружающим городским улицам.