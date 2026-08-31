Новый офисный центр на месте Дома печати откроется через несколько месяцев
Строительство нового офисного квартала Preses nama kvartāls на Кипсале идет по графику. Владельцы уверяют, что первые арендаторы смогут переехать в современный офисный центр уже в январе 2027 года. Об этом сообщили в компании PN Project, созданной фондом Lords LB Special Fund V, который развивает проект.
Сейчас на объекте продолжается строительство основных конструкций и инженерных сетей. Одновременно специалисты готовят офисные помещения для будущих арендаторов и благоустраивают прилегающую территорию.
Параллельно с внутренними работами продолжается озеленение, создаются подъездные пути со стороны Пардаугавы и центра Риги, а также строится внешняя инфраструктура.
Директор строительной компании PN Construction Latvia Иварс Клявинскис сообщил, что к офисному центру можно будет подъехать как со стороны улицы Кр.Валдемара, так и со стороны Баласта дамбис. В ближайшее время начнется подключение инфраструктуры квартала к окружающим городским улицам.
По словам Клявинскиса, эти работы не должны повлиять на движение транспорта ни на улице Кр.Валдемара, ни на Баласта дамбис.
На первом этапе проекта строится 11-этажное офисное здание класса A. Однако в дальнейшем территория квартала должна значительно расшириться. В перспективе здесь планируется построить еще одно офисное здание, жилой дом или гостиницу, торговые помещения, а также разместить образовательное или медицинское учреждение. Кроме того, проект предусматривает создание общественных зеленых зон.
Таким образом, территория бывшего Дома печати постепенно превращается в многофункциональный городской квартал, где будут сочетаться офисы, жилье, коммерческие и общественные пространства.