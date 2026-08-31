Все не так просто: в Sadales tīkls показали, почему восстановление электричества после бури затянулось

Как сообщила руководитель отдела внешних коммуникаций Sadales tīkls Илзе Диманте, сейчас перебои с электроснабжением уже устранены в Курземе и Видземе. Основные ресурсы предприятия в настоящее время сосредоточены в Екабпилсском, Прейльском и Резекненском краях. Во многих местах повреждены длинные ответвления линий электропередачи, проходящие через лесные территории и обеспечивающие электричеством всего несколько хуторов. Из-за этого масштабы повреждений на отдельных участках особенно велики. Совместно с самоуправлениями специалисты организуют временные решения, позволяющие обеспечить людей электричеством до полного восстановления сетей.