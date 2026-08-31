Все не так просто: в Sadales tīkls показали, почему восстановление электричества после бури затянулось
Спустя неделю после разрушительной бури около 240 клиентов Sadales tīkls все еще остаются без электричества. Аварийным бригадам приходится пробираться через болота, реки и завалы из сотен метров поваленных деревьев, а иногда отбиваться от ос.
Как сообщила руководитель отдела внешних коммуникаций Sadales tīkls Илзе Диманте, сейчас перебои с электроснабжением уже устранены в Курземе и Видземе. Основные ресурсы предприятия в настоящее время сосредоточены в Екабпилсском, Прейльском и Резекненском краях. Во многих местах повреждены длинные ответвления линий электропередачи, проходящие через лесные территории и обеспечивающие электричеством всего несколько хуторов. Из-за этого масштабы повреждений на отдельных участках особенно велики. Совместно с самоуправлениями специалисты организуют временные решения, позволяющие обеспечить людей электричеством до полного восстановления сетей.
При этом добраться до поврежденных линий зачастую оказывается не менее сложно, чем устранить саму неисправность. "Иногда самое сложное - не отремонтировать электролинию, а добраться до нее", - отмечает Sadales tīkls.
Предприятие показало в социальных сетях видео с работы аварийных бригад. Поврежденные линии во многих местах проходят через болота, заболоченные участки и реки. Доступ к ним дополнительно перекрывают деревья, поваленные бурей. В некоторых местах приходится расчищать целые полосы леса длиной в несколько сотен метров. Не обошлось и без неожиданных препятствий. Во время восстановительных работ электрики сталкивались с атаками ос.
Видео вызвало в социальных сетях неоднозначную реакцию. Многие пользователи поблагодарили бригады за тяжелую работу и отметили масштаб разрушений.
Читайте продолжение после рекламы
"Снимаю шляпу перед ребятами. Хорошо поработали", - написал один из комментаторов. Другой поблагодарил специалистов и отметил, что в некоторых местах практически весь лес оказался повален на огромной территории.
В то же время часть пользователей подвергла критике состояние электросетей и спросила, почему линии до сих пор не переводятся под землю. "А когда вы наконец начнете закапывать эти линии?" - поинтересовался один из комментаторов.
Другие пользователи заявили, что у предприятия было достаточно времени для модернизации электросистемы и подготовки инфраструктуры к подобным природным катастрофам.
Последствия бури в Риге и других городах (23.08.2026)
В субботу вечером Латвию накрыл самый разрушительный шторм с января 2005 года.
Для сравнения, в соседней Литве спустя неделю после бури без электричества в воскресенье оставались около 15 000 клиентов. При этом в Латвии восстановительные работы продолжаются на наиболее сложных и удаленных участках сети.