Жители Исландии решили, что пока не хотят вступать в Евросоюз

Исландия подала заявку на вступление в ЕС через год после финансового кризиса 2008 года, который привел к краху банковской системы и серьезным экономическим потрясениям в стране. Переговоры о вступлении начались в 2010 году. Однако уже в 2013 году их приостановили после прихода к власти правительства, выступавшего с евроскептических позиций.