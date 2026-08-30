Жители Исландии решили, что пока не хотят вступать в Евросоюз
Исландцы на референдуме отвергли предложение возобновить переговоры о вступлении страны в Евросоюз. Против проголосовали 52,8% участников голосования при высокой явке в 82,5%.
Согласно окончательным результатам голосования, состоявшегося в субботу, против возобновления переговоров высказались 52,8% участников референдума, тогда как за проголосовали 47,2%. Явка оказалась высокой - 82,5%.
Исландия разделилась по регионам. Из шести избирательных округов только в двух округах столицы Рейкьявика большинство поддержало возобновление переговоров. В остальных четырех округах победили противники этой инициативы.
"Страна отвергла переговоры о вступлении в ЕС", - констатировала исландская общественная телерадиокомпания RUV.
Таким образом, вопрос о возможном присоединении Исландии к Евросоюзу, вероятно, будет отложен как минимум до 2028 года.
При этом участникам референдума не предлагали напрямую ответить на вопрос, хотят ли они вступления Исландии в ЕС. На голосование был вынесен более узкий вопрос: следует ли правительству возобновить переговоры и выяснить возможные условия присоединения страны к Евросоюзу. Среди наиболее чувствительных тем должны были быть условия для исландской рыбной отрасли.
Исландия подала заявку на вступление в ЕС через год после финансового кризиса 2008 года, который привел к краху банковской системы и серьезным экономическим потрясениям в стране. Переговоры о вступлении начались в 2010 году. Однако уже в 2013 году их приостановили после прихода к власти правительства, выступавшего с евроскептических позиций.
Нынешний результат референдума означает, что Исландия пока не готова возвращаться к переговорам с Брюсселем, а вопрос о возможном членстве страны в ЕС вновь откладывается.