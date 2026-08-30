Избиения в парках Риги попали на видео: полиция занялась поиском жестоких подростков
В соцсетях появились видео с жестокими нападениями подростков на людей в парках центра Риги. На кадрах группы молодых людей избивают ногами лежащих на земле жертв, в том числе и девушек.
В течение этих выходных в интернете распространились несколько видео, на которых группы русскоязычных подростков нападают на людей и избивают их руками и ногами.
На одной из записей запечатлено нападение возле канала недалеко от Центрального железнодорожного вокзала Риги. На видео видна группа примерно из десяти подростков - как мальчиков, так и девочек. Несколько участников набрасываются на троих людей, сбивают их с ног и начинают избивать. Остальные наблюдают за происходящим.
Другой инцидент произошел в одном из уголков Верманского сада, недалеко от Министерства юстиции. На записи также присутствует группа примерно из десяти подростков, однако на этот раз жертвой нападения стала девушка. Судя по видео, основной нападавший - подросток с бритой головой. При помощи еще одного участника он наносит девушке удары руками и ногами. Остальные подростки либо наблюдают за происходящим, либо снимают нападение на видео.
Оба ролика были сняты еще при достаточно светлом времени суток.
Пользователи, распространяющие записи, призывают Государственную полицию и Рижскую муниципальную полицию обратить внимание на происходящее. По их словам, сами подростки размещали подобные видео в социальных сетях, причем речь идет не об одной такой записи.
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На фоне возмущения пользователей Государственная полиция сообщила, что знает об этих случаях. Правоохранительные органы проводят "необходимые процедуры", чтобы установить личности людей, попавших на видеозаписи.
При этом полиция пока не сообщила подробностей о возможных задержаниях или возбужденных уголовных процессах.