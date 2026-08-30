Избиения в парках Риги попали на видео: полиция занялась поиском жестоких подростков

Другой инцидент произошел в одном из уголков Верманского сада, недалеко от Министерства юстиции. На записи также присутствует группа примерно из десяти подростков, однако на этот раз жертвой нападения стала девушка. Судя по видео, основной нападавший - подросток с бритой головой. При помощи еще одного участника он наносит девушке удары руками и ногами. Остальные подростки либо наблюдают за происходящим, либо снимают нападение на видео.