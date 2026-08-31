Спрос растет с пугающей скоростью - все больше жителей Латвии нуждается в помощи перед смертью
В конце жизни человек должен получать помощь, а не искать, где ее найти. Однако спрос на паллиативную помощь в Латвии растет настолько быстро, что государству пришлось срочно выделить еще 12 млн евро. Кому эта помощь доступна сейчас и что происходит с теми, кому недостаточно визитов мобильной бригады?
Уход за людьми в конце жизни в Латвии по-прежнему остается сравнительно новым видом помощи. Существенные изменения в уходе за неизлечимо больными произошли менее трех лет назад, когда государство начало оплачивать паллиативную помощь по месту жительства пациента. До этого людям, болезнь которых медицина уже не могла остановить, но которым требовался постоянный уход, нередко оставалось лишь вызывать скорую помощь. Теперь последние дни жизни можно провести дома - к пациенту приезжает мобильная бригада паллиативной помощи, сообщают TV3 Ziņas.
Однако эта услуга оказалась настолько востребованной, что государству пришлось срочно искать дополнительное финансирование. За год число людей, получающих такую помощь, увеличилось более чем на треть.
Поскольку спрос продолжает расти, на этой неделе государству пришлось выделить еще более 12 млн евро, чтобы люди, нуждающиеся в уходе на завершающем этапе жизни, могли получать его без перерывов.
"Это услуга, при которой очередей не должно быть по определению. Поэтому спасибо правительству за понимание. Возможность выделить дополнительное финансирование была найдена без лишних проблем", - рассказал представитель Министерства благосостояния Алдис Дудиньш.
Это означает, что людям, которым необходим хосписный уход, в помощи не откажут. С облегчением это решение восприняли и в Hospiss māja - одной из четырех организаций, предоставляющих такую услугу в Латвии. За год спрос на ее помощь вырос почти наполовину.
"Для получения этой услуги нет материального порога, она не предназначена только для людей с определенным уровнем доходов. Получить ее может любой человек, если для этого есть медицинские показания. Поэтому логично, что по мере распространения информации спрос растет", - рассказала соучредитель организации Hospiss LV Илзе Зосуле.
Однако информация о возможности получить такую помощь не всегда достаточно рано доходит до пациентов и их родственников. "Мы по-прежнему видим, что к нам поступают пациенты в очень тяжелом состоянии. По медицинским показаниям они должны были получить хосписную помощь раньше, но попадают к нам буквально в последний момент и живут после этого неделю или всего несколько дней. Мы продолжаем сталкиваться с очень тяжелыми случаями, а это говорит о том, что информации все еще недостаточно", - отметила Зосуле.
Читайте продолжение после рекламы
Еще одна проблема становится особенно заметной, когда состояние человека уже очень тяжелое - мобильная бригада не может оставаться рядом с пациентом целый день. "Сейчас мобильная бригада приезжает к пациенту, медики проводят необходимые процедуры - делают укол или выполняют другие манипуляции. Работник по уходу приводит человека в порядок, моет, кормит, после чего бригада отправляется к следующему пациенту. Именно поэтому эти команды называются мобильными. Однако нет возможности обеспечить длительный уход, например в течение восьми часов, чтобы родственник мог уйти на работу, а затем вернуться домой и снова быть рядом. Тогда не пришлось бы помещать близкого человека в пансионат, а семья могла бы совмещать обычную жизнь с уходом", - объяснила соучредитель Hospiss LV.
Растущий спрос заставляет задуматься и о следующем шаге - дальнейшем развитии этой помощи. Особенно остро вопрос стоит для одиноких людей, у которых нет родственников, способных обеспечить уход. В других странах решением в таких случаях становятся стационарные хосписы. Однако в Латвии такой возможности у пациентов пока нет.