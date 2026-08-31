Спрос растет с пугающей скоростью - все больше жителей Латвии нуждается в помощи перед смертью

Еще одна проблема становится особенно заметной, когда состояние человека уже очень тяжелое - мобильная бригада не может оставаться рядом с пациентом целый день. "Сейчас мобильная бригада приезжает к пациенту, медики проводят необходимые процедуры - делают укол или выполняют другие манипуляции. Работник по уходу приводит человека в порядок, моет, кормит, после чего бригада отправляется к следующему пациенту. Именно поэтому эти команды называются мобильными. Однако нет возможности обеспечить длительный уход, например в течение восьми часов, чтобы родственник мог уйти на работу, а затем вернуться домой и снова быть рядом. Тогда не пришлось бы помещать близкого человека в пансионат, а семья могла бы совмещать обычную жизнь с уходом", - объяснила соучредитель Hospiss LV.