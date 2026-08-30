Синоптики рассказали, какой погодой завершится лето в Латвии

Последний день августа будет преимущественно облачным, однако временами небо прояснится. Местами ожидается небольшой дождь. Будет дуть слабый или умеренный южный, юго-западный ветер, на побережье порывистый. Воздух прогреется до +18...+23 градусов, в восточных районах - до +25 градусов.