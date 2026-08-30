Синоптики рассказали, какой погодой завершится лето в Латвии
Последний день августа принесет в Латвию облака и местами небольшой дождь, однако временами выглянет солнце. Теплее всего будет на востоке страны, где воздух прогреется до +25 градусов.
Ночью небо преимущественно затянут облака, во многих районах ожидается кратковременный дождь, возможна гроза. Будет дуть слабый или умеренный южный, юго-западный ветер, на побережье порывистый. Температура воздуха понизится до +13...+18 градусов.
В Риге будет преимущественно облачно, ожидается кратковременный дождь. Будет дуть слабый южный, юго-западный ветер, а температура воздуха понизится до +15...+17 градусов.
Последний день августа будет преимущественно облачным, однако временами небо прояснится. Местами ожидается небольшой дождь. Будет дуть слабый или умеренный южный, юго-западный ветер, на побережье порывистый. Воздух прогреется до +18...+23 градусов, в восточных районах - до +25 градусов.
В Риге днем осадков не ожидается, временами будет светить солнце. Будет дуть слабый южный, юго-западный ветер. Температура воздуха повысится до +20...+22 градусов.