"Государство платит дважды": глава "Прогрессивных" предложил изменить систему депутатских компенсаций
Почему государство должно дополнительно оплачивать расходы депутатов, если их зарплаты позволяют покрывать их самостоятельно? В партии "Прогрессивные" предлагают пересмотреть систему компенсаций.
Депутатские компенсации следует существенно сократить, а в будущем можно было бы рассмотреть возможность покрывать их из государственного финансирования, выделяемого партиям, заявил в подкасте агентства LETA "Политики! Что это вообще было?!" Андрис Шуваев, кандидат на пост премьер-министра от партии "Прогрессивные".
Шуваев отметил, что зарплата депутатов Сейма достаточно высока, чтобы парламентарии, избранные от регионов, могли покрывать расходы, связанные с работой в Риге. В то же время он допустил, что определенная система компенсаций могла бы сохраниться, чтобы обеспечить большее равенство между депутатами.
Политик напомнил, что во время этого созыва Сейма "Прогрессивные" поддерживали идею сокращения депутатских компенсаций, однако для этого не удалось получить достаточной политической поддержки от других фракций.
По словам Шуваева, одной из возможностей было бы выплачивать компенсации из государственного финансирования, выделяемого партиям, а не из бюджета Сейма. В настоящее время партии получают достаточно большое финансирование от государства, поэтому такой подход позволил бы избежать ситуации, когда государство платит дважды за одну и ту же цель.
На вопрос, не могли бы сами "Прогрессивные" отказаться от использования компенсаций, Шуваев ответил, что такая возможность теоретически может обсуждаться. В то же время депутаты партии не из тех, кто очень активно используют компенсации. По его словам, из более чем 50 депутатов Сейма, использующих компенсации, только одна является депутатом от "Прогрессивных", а самые большие суммы получают представители других политических сил.
Дискуссии о получаемых депутатами компенсациях актуализировались после того, как в публичном пространстве появилась информация о том, что депутат Сейма Лейла Расима ежемесячно получает 610 евро в качестве компенсации за аренду квартиры, хотя в ее декларации должностного лица указана принадлежащая ей квартира в Риге. Ранее депутат в социальных сетях пояснила, что квартиру на ее имя приобрела мать, и она никогда в ней не жила, а также не получает от нее дохода.