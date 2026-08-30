"Государство платит дважды": глава "Прогрессивных" предложил изменить систему депутатских компенсаций

Дискуссии о получаемых депутатами компенсациях актуализировались после того, как в публичном пространстве появилась информация о том, что депутат Сейма Лейла Расима ежемесячно получает 610 евро в качестве компенсации за аренду квартиры, хотя в ее декларации должностного лица указана принадлежащая ей квартира в Риге. Ранее депутат в социальных сетях пояснила, что квартиру на ее имя приобрела мать, и она никогда в ней не жила, а также не получает от нее дохода.