Трое найдены живыми, судьба еще 33 неизвестна - новые сведения о жителях Латвии в Непале
Трое жителей Латвии, находившихся в районе разрушительного оползня в Непале, найдены живыми и находятся в безопасности. Судьба еще 33 человек остается неизвестной, однако появилась надежда, что часть пропавших могла успеть пересечь границу с Китаем незадолго до катастрофы.
Департамент туризма Непала дополнил список лиц, считающихся пропавшими без вести. Теперь в него включены все 33 гражданина Латвии, о которых родственники сообщили Консульскому департаменту. Данные одного человека указаны неверно. Информация об ошибке передана почетному консулу Латвии в Непале.
Министерство иностранных дел (МИД) сообщает, что 29 августа из посольства Латвии в Китае поступила информация еще об одном латвийском путешественнике, который находится в безопасности. Этот человек путешествовал в составе группы из 80 человек, представлявших 19 стран. Таким образом, сейчас МИД располагает информацией о трех гражданах Латвии, не пострадавших в результате вызванного наводнением грязевого оползня в Непале.
Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс написал в социальных сетях, что надежда найти пропавших живыми сохраняется.
"Есть сведения, что незадолго до разрушительного оползня группа людей успела пересечь границу с Китаем. Сейчас в этом районе отсутствует связь, поэтому точной информации о людях, находившихся в группе, пока нет", - сообщил премьер.
По словам Кулбергса, МИД поддерживает связь и с китайской стороной.
"Примерно в 45 минутах езды от границы, в небольшом горном городе, предположительно находится группа иностранцев. Мы попросили китайскую сторону как можно скорее установить имена этих людей. Сохраняется надежда, что среди них могут находиться и граждане Латвии", - написал Кулбергс.
Почетный консул Латвии в Непале продолжает активно общаться с местными учреждениями и передает актуальную информацию дежурному Консульского департамента.
После получения информации о возможности передать властям Непала образцы ДНК родственников пропавших Консульский департамент МИД совместно с Государственной полицией разослал близким инструкции о том, где и как можно добровольно сдать образцы ДНК.
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В МИД также поступила информация, что тела погибших попадают в реки на территории Индии. Из извлеченных там останков также будут брать образцы ДНК. Почетному консулу передан список 33 пропавших без вести. Теперь предстоит выяснить, какое ведомство в Индии будет собирать и обобщать сведения, подобно Департаменту туризма Непала.