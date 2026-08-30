Трое найдены живыми, судьба еще 33 неизвестна - новые сведения о жителях Латвии в Непале

Министерство иностранных дел (МИД) сообщает, что 29 августа из посольства Латвии в Китае поступила информация еще об одном латвийском путешественнике, который находится в безопасности. Этот человек путешествовал в составе группы из 80 человек, представлявших 19 стран. Таким образом, сейчас МИД располагает информацией о трех гражданах Латвии, не пострадавших в результате вызванного наводнением грязевого оползня в Непале.