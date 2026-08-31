Цифровизация кладбищ в Латвии уперлась в деньги: самоуправления не знают, где их взять
Фото: LETA
В Латвии решили цифровизировать кладбища, но у самоуправлений нет на это денег.
В Латвии

Цифровизация кладбищ в Латвии уперлась в деньги: самоуправления не знают, где их взять

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

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Новый закон о кладбищах требует от самоуправлений цифровизировать данные о захоронениях, но на местах выясняется, что денег на это нет. В одном из краев подсчитали: только стартовые расходы составят не менее 21 тысячи евро.

Этой весной Сейм принял закон о кладбищах, который впервые устанавливает единый порядок управления кладбищами в стране, предоставления и содержания могильных участков, а также учета захоронений. Пока существенных изменений в этой сфере не ощущается, поскольку закон дает время на внедрение новых требований, а некоторые нормы сформулированы лишь как рекомендации. Однако несомненно, что новое регулирование возложит дополнительную нагрузку на самоуправления, особенно в связи с обязанностью цифровизации кладбищ.

В Валкском крае пока цифровизировано только одно - Эргемское - кладбище, пишет газета Ziemeļlatvija. В краевом самоуправлении сообщают, что цифровизация остальных кладбищ не планируется. Все упирается в финансы. "Я провел ценовой опрос. Чтобы цифровизировать остальные кладбища - Вийциемское, Стокьское, Лесное и Цимзесское, - потребуется как минимум 21 тысяча, плюс 1700 евро ежегодных расходов на обслуживание системы.

В бюджете таких денег просто нет. Одно дело - принять закон на государственном уровне, а другое - где взять финансирование. Здесь уже речь идет о том, как государство заботится о нас. Если государство принимает какое-то решение и возлагает на самоуправление обязанность его выполнять, то, возможно, следует обеспечить и финансирование.

До сих пор не удалось найти такой проект, который позволил бы реализовать идею цифровизации остальных кладбищ", - отмечает руководитель отдела хозяйственного управления Валкского края Виктор Бавин.

И руководитель управления Яунелгавского объединения Сигне Гайгалниеце в беседе с газетой Staburags признала, что для цифровизации кладбищ необходимы значительные финансовые вложения, которые в бюджете этого года не предусмотрены. "Карты кладбищ созданы, большая часть кладбищенских книг доступна в электронном формате, чтобы в момент, когда потребуется цифровизация, мы были к этому готовы", - добавляет Гайгалниеце.

Руководитель управления кладбищ Риги Гинтс Зела подтверждает, что установленная законом обязанность создать электронный реестр захоронений не возложит на столицу дополнительную нагрузку, поскольку самоуправление уже ранее вложило средства в цифровизацию кладбищ.

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