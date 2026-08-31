Цифровизация кладбищ в Латвии уперлась в деньги: самоуправления не знают, где их взять

Этой весной Сейм принял закон о кладбищах, который впервые устанавливает единый порядок управления кладбищами в стране, предоставления и содержания могильных участков, а также учета захоронений. Пока существенных изменений в этой сфере не ощущается, поскольку закон дает время на внедрение новых требований, а некоторые нормы сформулированы лишь как рекомендации. Однако несомненно, что новое регулирование возложит дополнительную нагрузку на самоуправления, особенно в связи с обязанностью цифровизации кладбищ.