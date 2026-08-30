В Огре столкнулась с необычным случаем - люди пили воду из пивной бутылки
В центре Огре трое мужчин сидели на скамейке с пивной бутылкой. Тем не менее нарушения не нашли, хотя бутылку попросили выбросить.
В центре Огре сотрудники муниципальной полиции столкнулись с необычной ситуацией. В сквере возле легендарного кафе Pie zelta liepas на улице Бривибас полицейские обнаружили трех человек, сидевших на скамейке рядом с пластиковой бутылкой с этикеткой пива Bocmanis.
Как сообщает ogrenet.lv, на бутылке было указано содержание алкоголя 5,8%. Поскольку употребление алкоголя в общественных местах запрещено, полицейские объяснили находившимся там людям, что они нарушают правила. Однако те заявили, что в бутылке вовсе не пиво, а обычная вода.
Чтобы проверить это, полицейские определили содержимое по запаху. Выяснилось, что люди действительно не лгали - в бутылке находилась вода, а не алкоголь.
Тем не менее сотрудники полиции объяснили, что употребление воды из бутылки с этикеткой алкогольного напитка может вводить окружающих в заблуждение. Они попросили убрать бутылку. В итоге ее выбросили в мусорное ведро.
После установления личностей и короткой беседы все трое покинули место. Никаких нарушений полиция не обнаружила.
Этот случай, однако, поднимает интересный юридический вопрос. В правилах общественного порядка многих латвийских муниципалитетов говорится, что в общественных местах запрещено находиться с открытой или распечатанной упаковкой пива или другого алкогольного напитка, за исключением мест, где муниципалитет разрешил употребление алкоголя.
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Возникает вопрос: считается ли бутылка с этикеткой алкогольного напитка "упаковкой алкогольного напитка", если внутри нет ни грамма алкоголя?
Закон Латвии об обороте алкогольных напитков определяет напиток, в частности, исходя из содержания в нем спирта, а не по внешнему виду упаковки. При этом в латвийском законодательстве, как отмечается в публикации, нет однозначной формулировки, которая прямо отвечала бы на вопрос, является ли бутылка без алкоголя бутылкой алкогольного напитка.