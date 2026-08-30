В Огре столкнулась с необычным случаем - люди пили воду из пивной бутылки

Закон Латвии об обороте алкогольных напитков определяет напиток, в частности, исходя из содержания в нем спирта, а не по внешнему виду упаковки. При этом в латвийском законодательстве, как отмечается в публикации, нет однозначной формулировки, которая прямо отвечала бы на вопрос, является ли бутылка без алкоголя бутылкой алкогольного напитка.