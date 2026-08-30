Латвийцы удивили своими привычками у экрана: вот что они смотрят чаще соседей
Жители Латвии оказались самыми усидчивыми телезрителями в Балтии - они чаще досматривают сериалы до конца, больше соседей любят романтику и проводят у экранов почти три часа в день. Данные Go3 показали и другие любопытные особенности - от вечернего пика просмотра до любви к местным передачам.
Романтический контент в Латвии составляет 4,5% от всего выбираемого контента, тогда как в Литве и Эстонии - соответственно 2,4% и 2%. Передачи о стиле жизни и развлечениях в Латвии занимают 4,6%, в то время как в соседних странах этот показатель составляет лишь около 2,1%. Кроме того, жители Латвии смотрят документальные фильмы в три раза чаще, чем литовцы, и в четыре раза чаще, чем эстонцы, говорится в исследовании Go3.
Руководитель отдела маркетинга Go3 в странах Балтии Довиле Филманавичюте отмечает, что данные показывают и еще одну любопытную особенность, которая, по ее словам, хорошо раскрывает характер жителей Латвии: среди всех стран Балтии именно зрители в Латвии чаще всего досматривают сериал до конца.
Если человек начинает смотреть 45-минутную серию, то в среднем проводит за просмотром около 33 минут, а из десяти начатых серий шесть досматривает полностью. В то же время эстонцы каждую третью серию бросают, не посмотрев даже половины.
"Таким образом складывается такой портрет: житель Латвии не выбирает в спешке, но если уже начал историю, то не оставляет ее незаконченной. Поэтому ему смело можно предлагать длинные сериалы - скорее всего, телевизор не выключат уже после первой серии. Это объясняет, почему жители Латвии среди всех зрителей стран Балтии проводят у экранов больше всего времени", - комментирует Филманавичюте.
По ее словам, среди клиентов компании жители Латвии ежедневно проводят за просмотром контента Go3 в среднем почти три часа. Эстонцы - почти два часа 50 минут, а литовцы меньше всего - около двух часов 20 минут.
Жители Латвии также охотно смотрят несколько серий подряд. 82% латвийских зрителей сериалов хотя бы раз в год за один день смотрят три или более серий одного сериала подряд.
Филманавичюте признает, что при сравнении трех стран ожидались заметные различия в привычках просмотра, однако в действительности они во всех трех странах Балтии оказались почти одинаковыми.
Читайте продолжение после рекламы
"В шесть утра телеканалы составляют до 69% всего просматриваемого в это время контента, поскольку проснувшиеся люди включают утренние программы и новости. С семи до десяти утра у экранов в основном находятся дети, днем объем просмотра снижается, вечером достигает максимума, а после полуночи телеканалы уступают место фильмам и сериалам, которые люди сами выбирают из нашего каталога", - рассказывает Филманавичюте.
При этом вечерние привычки зрителей различаются. В Латвии пик просмотра наступает раньше - уже в 20:00, тогда как в Литве и Эстонии только часом позже. Причем именно в течение этого часа жители Латвии смотрят почти десятую часть всего контента, который приходится на сутки.
Также выяснилось, что вечером более половины времени просмотра приходится на прямой эфир телеканалов, а после полуночи эта доля снижается примерно до 40%, поскольку зрители во всех трех странах возвращаются к ранее недосмотренным передачам или выбирают фильмы и сериалы из каталога.
Жители Латвии продолжают проводить время у экранов и ночью. С полуночи до шести утра на этот период приходится 8,3% всего просмотренного ими контента, у эстонцев - 8,7%, а у литовцев меньше всего - 7,1%.
При этом во всех трех странах больше всего времени у экранов проводят в один и тот же день - в воскресенье. На него приходится около 17% всего недельного времени просмотра. "Однако самое интересное в наших данных заключается в том, что самым просматриваемым контентом года в Латвии стала программа, созданная именно в Латвии. Это можно объяснить тем, что в международном каталоге есть сотни фильмов, поэтому интерес зрителей распределяется между множеством картин, тогда как местных сериалов и передач немного, и каждый из них способен привлечь значительную аудиторию", - считает Филманавичюте.
По ее словам, в Латвии местный контент составляет 34% от всего выбираемого зрителями контента. Это больше, чем в Литве, где показатель составляет 21%, но немного меньше, чем в Эстонии - 38%.
Читайте продолжение после рекламы
Похожая ситуация наблюдается и со статистикой сериалов и программ, созданных Go3. В Латвии такой контент составляет 2,4% общего времени просмотра, в Эстонии - 6,4%, а в Литве - 1,4%.