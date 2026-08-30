Латвийцы удивили своими привычками у экрана: вот что они смотрят чаще соседей

При этом во всех трех странах больше всего времени у экранов проводят в один и тот же день - в воскресенье. На него приходится около 17% всего недельного времени просмотра. "Однако самое интересное в наших данных заключается в том, что самым просматриваемым контентом года в Латвии стала программа, созданная именно в Латвии. Это можно объяснить тем, что в международном каталоге есть сотни фильмов, поэтому интерес зрителей распределяется между множеством картин, тогда как местных сериалов и передач немного, и каждый из них способен привлечь значительную аудиторию", - считает Филманавичюте.