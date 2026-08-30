Названы самые дешевые города для отдыха в Европе - Риги в списке нет
Фото: Shutterstock
Первое место заняла столица Албании Тирана - отдых здесь обойдется в среднем около 59 евро на человека в день.
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Названы самые дешевые города для отдыха в Европе - Риги в списке нет

Отдел Lifestyle

Otkrito.lv

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Отдых в Европе в сентябре может обойтись менее чем в 100 евро в день на человека. Туристическое агентство Thomas Cook сравнило расходы в более чем 50 популярных направлениях и составило список самых выгодных городов. Рига в топ-13 не вошла.

Туристическое агентство Thomas Cook сравнило расходы более чем в 50 популярных направлениях и определило самые выгодные варианты. В расчет брали среднюю стоимость проживания в трехзвездочном отеле, обеда или ужина в недорогом ресторане, кофе, проездного на общественный транспорт и билетов на платные достопримечательности.

Самые выгодные города

Первое место заняла столица Албании Тирана - в среднем около 59 евро на человека в день. Ночь в трехзвездочном отеле обойдется примерно в 32 евро на человека. Ужин в недорогом ресторане стоит около 8,50 евро, а местное пиво - всего 1,50 евро.

На втором месте оказался Бухарест в Румынии. Средняя стоимость ужина составляет чуть больше 12 евро, а дневной проездной на автобус - около 1,50 евро.

Сразу два турецких города вошли в пятерку лидеров. Анталья разделила третье место с Варшавой - поездка в каждый из этих городов обойдется примерно в 78 евро в день. Стамбул занял пятое место. Стамбул также оказался одним из самых доступных городов по стоимости проживания - в среднем около 28 евро на человека за ночь. Недорогой прием пищи стоит 8-9 евро.

"Города Восточной Европы и Турции стабильно предлагают доступные цены, но с ростом числа туристов они не останутся секретом надолго", - отметил директор Thomas Cook по динамическим пакетным турам Николас Смит.

Самые выгодные для отдыха города Европы

  1. Тирана, Албания - 59 евро в день
  2. Бухарест, Румыния - 66 евро
  3. Анталья, Турция - 78 евро
  4. Варшава, Польша - 78 евро
  5. Стамбул, Турция - 82 евро
  6. Мугла, Турция - 87 евро
  7. Краков, Польша - 87 евро
  8. Вильнюс, Литва - 90 евро
  9. Франкфурт, Германия - 90 евро
  10. Лион, Франция - 91 евро
  11. Таллинн, Эстония - 93 евро
  12. Ираклион, Греция - 99 евро
  13. Порту, Португалия - 100 евро

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