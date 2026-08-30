Названы самые дешевые города для отдыха в Европе - Риги в списке нет

Сразу два турецких города вошли в пятерку лидеров. Анталья разделила третье место с Варшавой - поездка в каждый из этих городов обойдется примерно в 78 евро в день. Стамбул занял пятое место. Стамбул также оказался одним из самых доступных городов по стоимости проживания - в среднем около 28 евро на человека за ночь. Недорогой прием пищи стоит 8-9 евро.