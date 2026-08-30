"Еще есть надежда найти живыми!" Премьер сообщил последние данные о трагедии в Непале

За последние два дня спасателям в Непале удалось спасти 260 человек, в том числе многих иностранцев. По информации Кулберга, число погибших оценивается примерно в тысячу человек, еще от двух до трех тысяч человек числятся пропавшими без вести. Наводнения и оползни были настолько мощными, что все на своем пути они смывали на расстояние до 100-200 километров.