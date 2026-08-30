"Еще есть надежда найти живыми!" Премьер сообщил последние данные о трагедии в Непале
Часть из примерно 43 граждан Латвии, находившихся в пострадавшем от стихийного бедствия Непале, возможно, успела пересечь границу с Китаем до разрушительных оползней, сообщил премьер-министр Андрис Кулберг в социальной сети Facebook, ссылаясь на последние полученные данные.
Как сообщил премьер-министр, поступила информация о группе людей, которой незадолго до разрушительного оползня удалось пересечь границу с Китаем. В настоящее время группа иностранцев находится в небольшом горном городке примерно в 45 минутах езды от границы. Поскольку в этом районе сейчас отсутствует связь, Министерство иностранных дел Латвии (МИД) попросило китайскую сторону как можно скорее установить личности этих людей, надеясь, что среди них есть и граждане Латвии.
Кроме того, министр иностранных дел Байба Браже связалась с министром иностранных дел Непала, чтобы обсудить ход спасательной операции и получить информацию о гражданах Латвии. Ситуация на месте происшествия по-прежнему чрезвычайно сложная, царит хаос, а во многих местах отсутствует связь.
За последние два дня спасателям в Непале удалось спасти 260 человек, в том числе многих иностранцев. По информации Кулберга, число погибших оценивается примерно в тысячу человек, еще от двух до трех тысяч человек числятся пропавшими без вести. Наводнения и оползни были настолько мощными, что все на своем пути они смывали на расстояние до 100-200 километров.
Параллельно с работой МИД и спасательных служб оценивается также ответственность туристической фирмы Yantra, связанной с организацией поездки. Латвийская ассоциация туроператоров сообщила должностным лицам, что компания не является членом ассоциации и не имеет лицензии туроператора или туристического агента.
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Центр защиты прав потребителей (PTAC) в настоящее время выясняет обстоятельства произошедшего и то, имела ли компания право организовывать такие групповые поездки. При этом родственники путешественников отмечают, что ранее жалоб на работу компании не поступало.
Премьер-министр подчеркнул, что сейчас главная задача - найти людей, а не искать виновных. Глава правительства также выразил соболезнования всем, кто уже потерял близких в этой катастрофе, и заверил, что латвийские службы продолжают делать все возможное для выяснения ситуации.
МИД призывает родственников и всех, кто располагает полезной информацией о находящихся в Непале гражданах Латвии, звонить на круглосуточный телефон консульской помощи +371 26337711 или писать на электронную почту palidziba@mfa.gov.lv.
Тем временем некоторые родственники пропавших в Непале призывают в воскресенье в 17:50 собраться в Рижском аэропорту, чтобы направить добрые мысли пропавшим и поддержать друг друга в трудную минуту. Сбор запланирован на время, когда самая большая группа из Латвии, пропавшая в Непале, должна была вернуться в Ригу.
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Как сообщалось ранее, 26 августа обрушение ледника вызвало поток ледовых обломков, после чего из ледникового озера хлынули вода и грязь, причинив масштабные разрушения в Непале и Китае.