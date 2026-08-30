СМИ: глава ЦРУ предложил Путину, Зеленскому и Трампу наконец-то встретиться лично

По данным издания, поездка Рэтклиффа стала его первым личным участием в дипломатических попытках администрации Трампа добиться прорыва в урегулировании конфликта между Россией и Украиной. Во время визита глава ЦРУ встретился с руководителем Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным и директором ФСБ Александром Бортниковым. Одной из задач поездки было выяснить, могут ли российские руководители спецслужб повлиять на Путина и убедить его вернуться к переговорам при посредничестве США.