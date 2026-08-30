СМИ: глава ЦРУ предложил Путину, Зеленскому и Трампу наконец-то встретиться лично
Директор ЦРУ Джон Рэтклифф во время секретного визита в Москву на этой неделе предложил организовать трехстороннюю встречу президента США Дональда Трампа, российского президента Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает Axios со ссылкой на двух источников, знакомых с ходом переговоров.
По данным издания, поездка Рэтклиффа стала его первым личным участием в дипломатических попытках администрации Трампа добиться прорыва в урегулировании конфликта между Россией и Украиной. Во время визита глава ЦРУ встретился с руководителем Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным и директором ФСБ Александром Бортниковым. Одной из задач поездки было выяснить, могут ли российские руководители спецслужб повлиять на Путина и убедить его вернуться к переговорам при посредничестве США.
Американские представители позже проинформировали Зеленского о результатах визита Рэтклиффа и предложении провести трехсторонний саммит. Идея подобной встречи уже обсуждалась администрацией Трампа ранее. По данным Axios, Зеленский был готов к такому формату, тогда как Путин его отвергал.
Американская сторона также дала понять, что хотела бы возобновить мирные переговоры. Как ранее писал The New York Times, Рэтклифф представил Бортникову весьма пессимистичную оценку ситуации на фронте и призвал Россию договориться до того, как положение станет для нее еще более сложным.
По информации Axios, после переговоров Рэтклифф пришел к выводу, что Бортников может оказаться конструктивным участником и помочь возобновить дипломатические контакты. ЦРУ официально комментировать содержание встречи не стало.
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При этом перспективы нового раунда переговоров остаются неопределенными. Украинские власти с недоверием относятся к намерениям Москвы и заявляют, что располагают разведданными о подготовке Россией нового масштабного наступления. Заместитель главы офиса президента Украины Павел Палиса заявил, что российское военное руководство якобы готовит несколько вариантов операции на севере Украины, в том числе с возможным направлением на Киев и Чернигов.
Переговоры между Россией и Украиной при посредничестве администрации Трампа фактически приостановились в середине февраля после начала войны с Ираном.