Смертельно опасный наркотик стали делать в форме головы Дональда Трампа
В Европе появились опасные таблетки экстази в форме головы Дональда Трампа. Анализ показал высокое содержание ПММА - вещества, которое может вызвать тяжелое отравление и смертельно опасный перегрев организма.
В Нидерландах выявили необычные таблетки экстази, выполненные в форме головы президента США Дональда Трампа. О появлении наркотика сообщил расположенный в Утрехте Институт Тримбос, занимающийся исследованиями в области психического здоровья и зависимости. Организация выпустила экстренное предупреждение и призвала ни при каких обстоятельствах не принимать эти таблетки.
Необычный экстази выпускается в разных цветах. На одной стороне таблеток изображена голова Трампа, а на другой нанесены надписи "Trump" и "NL". Пока неизвестно, сколько таких таблеток находится в обращении, однако несколько пунктов тестирования наркотиков уже получили их для анализа.
Исследование показало, что таблетки содержат очень высокую концентрацию пара-метоксиметамфетамина (ПММА). Это психоактивное вещество похоже на МДМА - основной активный компонент многих таблеток экстази, однако считается значительно более опасным.
Одна из главных проблем заключается в том, что действие ПММА может проявляться с задержкой. При этом ожидаемого выраженного стимулирующего эффекта может не быть, из-за чего человек способен принять дополнительную дозу, не дождавшись действия первой. Это увеличивает риск передозировки.
По данным Института Тримбос, через несколько часов после употребления ПММА могут внезапно возникнуть тошнота, учащенное сердцебиение, судороги и резкое повышение температуры тела. В тяжелых случаях перегрев организма может привести к смерти. При этом на данный момент сообщений о смертельных случаях или тяжелых заболеваниях, связанных именно с обнаруженными таблетками, не поступало. Представитель Института Тримбос Анник Гроотхейс также подчеркнула, что пока неизвестно точное количество таблеток, находящихся в обращении.
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Подобная практика необычного оформления наркотиков уже встречалась в Нидерландах: специалисты ранее обнаруживали таблетки в форме логотипа Супермена и с изображениями автомобильных брендов.