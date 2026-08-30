Смертельно опасный наркотик стали делать в форме головы Дональда Трампа

По данным Института Тримбос, через несколько часов после употребления ПММА могут внезапно возникнуть тошнота, учащенное сердцебиение, судороги и резкое повышение температуры тела. В тяжелых случаях перегрев организма может привести к смерти. При этом на данный момент сообщений о смертельных случаях или тяжелых заболеваниях, связанных именно с обнаруженными таблетками, не поступало. Представитель Института Тримбос Анник Гроотхейс также подчеркнула, что пока неизвестно точное количество таблеток, находящихся в обращении.