Пограничникам в Латвии могут предоставить помощь на покупку жилья
Для сотрудников Государственной пограничной охраны могут открыть доступ к государственной поддержке при покупке или строительстве жилья. Министерство внутренних дел (МВД) уже подготовило необходимые поправки, однако окончательное решение еще не принято.
Согласно закону "О помощи в решении жилищных вопросов", государство оказывает такую поддержку военнослужащим Национальных вооруженных сил (НВС). Однако сотрудники других структур системы национальной безопасности, в том числе Государственной пограничной охраны, сейчас в круг получателей помощи не входят, указывает МВД.
В министерстве проводят параллели между пограничниками и военнослужащими. Во время чрезвычайного положения Государственная пограничная охрана может быть включена в состав НВС, а в военное время такое включение предусмотрено законом.
Закон о Государственной пограничной охране также устанавливает, что во время чрезвычайного или военного положения на пограничников, включенных в состав НВС, распространяются нормы, регулирующие прохождение военной службы. Они касаются ограничений, продолжительности служебного дня, выполнения обязанностей и времени отдыха.
По мнению МВД, это дает достаточные функциональные и юридические основания приравнять сотрудников Государственной пограничной охраны к военнослужащим и в вопросах жилищной поддержки.
В рамках правительственного плана МВД разработало поправки, предусматривающие включение пограничников в жилищную гарантийную программу Altum. Таким образом, они смогут претендовать на государственную помощь при покупке или строительстве жилья.
Поправки еще предстоит рассмотреть правительству, после чего их должен принять Сейм.