Пограничникам в Латвии могут предоставить помощь на покупку жилья
Фото: LETA
Пограничникам в Латвии хотят помочь с покупкой жилья.
В Латвии

Пограничникам в Латвии могут предоставить помощь на покупку жилья

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

Следить за Otkrito.lv в Google

Для сотрудников Государственной пограничной охраны могут открыть доступ к государственной поддержке при покупке или строительстве жилья. Министерство внутренних дел (МВД) уже подготовило необходимые поправки, однако окончательное решение еще не принято.

Согласно закону "О помощи в решении жилищных вопросов", государство оказывает такую поддержку военнослужащим Национальных вооруженных сил (НВС). Однако сотрудники других структур системы национальной безопасности, в том числе Государственной пограничной охраны, сейчас в круг получателей помощи не входят, указывает МВД.

В министерстве проводят параллели между пограничниками и военнослужащими. Во время чрезвычайного положения Государственная пограничная охрана может быть включена в состав НВС, а в военное время такое включение предусмотрено законом.

Закон о Государственной пограничной охране также устанавливает, что во время чрезвычайного или военного положения на пограничников, включенных в состав НВС, распространяются нормы, регулирующие прохождение военной службы. Они касаются ограничений, продолжительности служебного дня, выполнения обязанностей и времени отдыха.

По мнению МВД, это дает достаточные функциональные и юридические основания приравнять сотрудников Государственной пограничной охраны к военнослужащим и в вопросах жилищной поддержки.

В рамках правительственного плана МВД разработало поправки, предусматривающие включение пограничников в жилищную гарантийную программу Altum. Таким образом, они смогут претендовать на государственную помощь при покупке или строительстве жилья.

Поправки еще предстоит рассмотреть правительству, после чего их должен принять Сейм.

Темы

СеймМинистерство внутренних делГосударственная пограничная охранаAltum

Другие сейчас читают