С первого раза не произнесешь! Вот какое имя стало самым длинным в Латвии
Фото: Otkrito
Самое длинное имя в Латвии состоит из 41 буквы.
В Латвии

С первого раза не произнесешь! Вот какое имя стало самым длинным в Латвии

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

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В латвийском Регистре физических лиц встречаются имена, которые непросто произнести с первого раза. Самое длинное из них состоит сразу из 41 буквы, однако среди необычных рекордсменов есть и имя, написанное по правилам латышского языка.

В Регистр физических лиц вносятся сведения не только о гражданах и негражданах Латвии, но и об иностранцах. В частности, в него включают иностранцев, получивших в Латвии вид на жительство, регистрационное удостоверение гражданина Европейского союза (ЕС) или удостоверение постоянного проживания гражданина ЕС, а также представителей других категорий.

Самое длинное зарегистрированное имя принадлежит иностранке. Ее четыре имени - Михиндукуласурия Патабадиге Ашара Кришани (Mihindukulasuriya Patabadige Ashara Krishani).

Обладателями самых длинных одиночных имен в регистре также являются иностранцы - Наванитакришкан (Navaneethakrishkan) и Анандхападманабхан (Anandhapadmanabhan). В каждом из этих имен по 18 букв.

Самое длинное имя жителя латышской национальности состоит из 22 букв - Жанете Ирена Саулстарите (Žanete Irēna Saulstarīte). Самое длинное одиночное имя, написанное в соответствии с правилами латышского языка, - Сниегбалтите (Sniegbaltīte). Оно состоит из 12 букв.

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