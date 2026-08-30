С первого раза не произнесешь! Вот какое имя стало самым длинным в Латвии
В латвийском Регистре физических лиц встречаются имена, которые непросто произнести с первого раза. Самое длинное из них состоит сразу из 41 буквы, однако среди необычных рекордсменов есть и имя, написанное по правилам латышского языка.
В Регистр физических лиц вносятся сведения не только о гражданах и негражданах Латвии, но и об иностранцах. В частности, в него включают иностранцев, получивших в Латвии вид на жительство, регистрационное удостоверение гражданина Европейского союза (ЕС) или удостоверение постоянного проживания гражданина ЕС, а также представителей других категорий.
Самое длинное зарегистрированное имя принадлежит иностранке. Ее четыре имени - Михиндукуласурия Патабадиге Ашара Кришани (Mihindukulasuriya Patabadige Ashara Krishani).
Обладателями самых длинных одиночных имен в регистре также являются иностранцы - Наванитакришкан (Navaneethakrishkan) и Анандхападманабхан (Anandhapadmanabhan). В каждом из этих имен по 18 букв.
Самое длинное имя жителя латышской национальности состоит из 22 букв - Жанете Ирена Саулстарите (Žanete Irēna Saulstarīte). Самое длинное одиночное имя, написанное в соответствии с правилами латышского языка, - Сниегбалтите (Sniegbaltīte). Оно состоит из 12 букв.