С первого раза не произнесешь! Вот какое имя стало самым длинным в Латвии

В Регистр физических лиц вносятся сведения не только о гражданах и негражданах Латвии, но и об иностранцах. В частности, в него включают иностранцев, получивших в Латвии вид на жительство, регистрационное удостоверение гражданина Европейского союза (ЕС) или удостоверение постоянного проживания гражданина ЕС, а также представителей других категорий.