Воскресенье будет теплым, но дождливым
Фото: LETA
Иллюстративное фото.
В Латвии

Воскресенье будет теплым, но дождливым

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

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В воскресенье в Латвии ожидается довольно теплая погода с переменной облачностью, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

В воскресенье будет облачно, однако местами с прояснениями. Местами ожидается кратковременный дождь, возможна гроза. Будет дуть слабый до умеренного южный, юго-западный ветер. Воздух в воскресенье прогреется до +18..+23 градусов.

В Риге днем также временами пройдёт дождь, но временами будет выглядывать и солнце. Будет дуть слабый до умеренного южный, юго-западный ветер. Температура воздуха повысится до +20..+22 градусов.

Темы

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологииПрогноз погоды

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