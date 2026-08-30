Домбрава об операции "Оборотень": название придумал не я
Министр внутренних дел Янис Домбрава в эфире TV24 рассказал об операции Vilkatis ("Оборотень"), усилении охраны латвийской границы и мерах по ускорению выдворения людей, незаконно находящихся в стране.
По словам министра, давление нелегальной миграции на Латвию остается существенным. Поэтому государство увеличивает как человеческие, так и технологические ресурсы, чтобы эффективнее предотвращать незаконное пересечение границы.
Отвечая на вопрос ведущей о названии операции "Оборотень", Домбрава отметил, что не придумывал его сам.
"Нет, сам не придумывал название. Кажется, оно пришло со стороны Центра управления кризисными ситуациями, но, надо сказать, звучное", - сказал министр.
При этом Домбрава не согласился с предположением, что операция была преимущественно громкой и декоративной акцией, создающей впечатление резкого ухудшения ситуации с нелегальной миграцией. По его словам, одна из основных проблем заключается в том, что на протяжении длительного времени государственные структуры уделяли недостаточно внимания целому ряду вопросов, связанных с нелегальной миграцией.
"Долгое время, во-первых, на многие вещи закрывали глаза. Это проблема номер один. Проблема номер два - давление на латвийском направлении было существенным", - заявил Домбрава. Министр подчеркнул, что в рамках операции удалось получить дополнительные ресурсы для борьбы с нарушителями границы. Речь идет как о людских ресурсах, в том числе возможности привлечения военнослужащих, так и о технологических средствах.
По словам министра, одновременно с усилением охраны границы власти работают над тем, чтобы быстрее выдворять людей, которые уже незаконно попали в Латвию. При этом необходимо четко понимать, в какую именно страну они будут выдворены.
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Домбрава также рассказал об изменениях в процедуре рассмотрения заявлений на убежище. "Раньше процедура рассмотрения убежища проходила в течение полугода. Очень медленно, длительное время люди могли находиться в нашей стране. При необходимости могли уехать в другую страну Европейского союза", - пояснил он. Сейчас, по словам Домбравы, введена ускоренная процедура, которая позволяет быстрее рассматривать очевидно необоснованные заявления на убежище. В частности, речь идет о случаях, когда человек незаконно пересек границу со стороны безопасной страны.
"Поэтому у нас сейчас все больше начинает расти количество решений о принудительном выдворении. На этой неделе, кажется, было примерно 20 - 18-20, где-то в этих пределах. Так мы увеличиваем и количество выдворений", - заявил Домбрава.