Домбрава об операции "Оборотень": название придумал не я

Домбрава также рассказал об изменениях в процедуре рассмотрения заявлений на убежище. "Раньше процедура рассмотрения убежища проходила в течение полугода. Очень медленно, длительное время люди могли находиться в нашей стране. При необходимости могли уехать в другую страну Европейского союза", - пояснил он. Сейчас, по словам Домбравы, введена ускоренная процедура, которая позволяет быстрее рассматривать очевидно необоснованные заявления на убежище. В частности, речь идет о случаях, когда человек незаконно пересек границу со стороны безопасной страны.