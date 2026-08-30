Ниже лишь в Болгарии: Латвия опустилась на предпоследнее место в ЕС по минимальной зарплате

"В Латвии соотношение минимальной зарплаты со средней зарплатой действительно могло бы быть выше. Для части людей с более низкими доходами повышение зарплаты означало бы рост доходов и снижение риска бедности. Этот шаг способствовал бы росту потребления. В истории экономики есть свидетельства того, что более высокая минимальная зарплата способствует росту производительности. Если придерживаться рекомендаций ЕС - минимальная зарплата около 50% от средней зарплаты, - то она могла бы составлять около тысячи евро в месяц, поскольку в этом году средняя зарплата будет немного ниже двух тысяч евро, а в следующем году - немного выше этой отметки", - объясняет экономист.