"Хоть при свечах": в ЦИК рассказали, как в Латвии готовятся провести выборы без света, связи и при угрозе дронов

Еще одно важное решение - отказаться от сканирования бюллетеней. На выборах в Сейм голоса будут считать вручную. Это означает, что результат придется ждать дольше. По оценке Звиедриса, первые предварительные данные по партиям могут появиться примерно в два часа ночи. Подсчет плюсов и вычеркиваний в бюллетенях продлится до утра. При этом будет действовать обязательный "принцип четырех глаз" - результаты должны проверяться несколькими людьми.