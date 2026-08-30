"Хоть при свечах": в ЦИК рассказали, как в Латвии готовятся провести выборы без света, связи и при угрозе дронов
До выборов в 15-й Сейм остается чуть больше месяца, и после прошлогодних проблем на муниципальных выборах вопрос о надежности избирательной системы звучит особенно остро.
Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Марис Звиедрис уверяет: ошибки прошлого учтены, систему перестали менять в последний момент, а на случай отключения электричества, связи и даже тревоги из-за дронов подготовлены запасные сценарии. В интервью программе Латвийского телевидения "Viens pret vienu" он рассказал, чего ждать избирателям 3 октября и почему голоса на этот раз будут считать вручную.
"Мы на шаг впереди"
Прошлогодние муниципальные выборы стали для организаторов неприятным уроком. Из-за проблем с системой сканирования бюллетеней пришлось переходить на ручной подсчет голосов, а принятие необходимых решений затягивалось.
В ЦИК теперь стараются даже не использовать выражение "генеральная репетиция". По словам Звиедриса, после прошлого года оно у многих вызывает едва ли не "аллергическую реакцию": тогда некоторые тесты фактически проводились в последний момент и за счет работников избирательных участков.
Сейчас подход изменили. Избирательные комиссии заранее проверяют работу системы, причем уже в первые дни к испытаниям подключилась значительная часть самоуправлений. В Риге их прошла примерно треть участков. Во время одной из проверок к электронному онлайн-регистру избирателей одновременно подключились более 2000 пользователей - системных ошибок это не вызвало.
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"У меня есть большая уверенность, что мы на шаг впереди, чтобы не наступить на прошлогодние грабли", - заявил глава ЦИК.
За три месяца до выборов систему решили больше не трогать
Одно из принципиальных отличий от прошлого года - так называемый режим code freeze. С 30 июня разработчики больше не вносят в систему новые функции и улучшения.
"Было принято жесткое и четкое решение, что за три месяца до выборов никаких улучшений больше проводиться не будет", - подчеркнул Звиедрис.
По его словам, желающих все-таки что-нибудь добавить или доработать хватало, в том числе среди разработчиков. Но в ЦИК решили не рисковать стабильностью системы ради новых возможностей.
Для обычного избирателя эти ограничения, как обещает глава комиссии, практически не будут заметны. Голосовать на выборах в Сейм можно будет на любом участке, в том числе в дни предварительного голосования. Основные цифровые инструменты уже прошли функциональные испытания, сейчас завершаются тесты производительности.
Голоса будут считать вручную
Еще одно важное решение - отказаться от сканирования бюллетеней. На выборах в Сейм голоса будут считать вручную. Это означает, что результат придется ждать дольше. По оценке Звиедриса, первые предварительные данные по партиям могут появиться примерно в два часа ночи. Подсчет плюсов и вычеркиваний в бюллетенях продлится до утра. При этом будет действовать обязательный "принцип четырех глаз" - результаты должны проверяться несколькими людьми.
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Изменился и порядок действий в случае проблем. В прошлом году из-за сбоев коммуникации принятия решения пришлось ждать почти три часа. Теперь, обещает глава ЦИК, в кризисной ситуации решение должно быть принято максимум за полчаса. Причем необходимые полномочия будут у местных избирательных комиссий - ждать указаний из Риги не придется.
А если на участке отключат электричество?
Одна из самых примечательных частей интервью касалась сценария полного отключения электричества.
"Выборы состоятся в любом случае. Даже если электричества не будет", - заверил Звиедрис.
На вопрос ведущего, как тогда будут считать голоса, глава ЦИК ответил предельно просто: "Хоть при свечах".
Генераторами все 933 избирательных участка обеспечивать не собираются - по словам Звиедриса, это практически невозможно и соответствующие расходы не заложены в бюджеты. У ЦИК есть внешние аккумуляторы для компьютеров, но в крайнем случае процесс можно организовать и без компьютера.
Что будет, если исчезнет интернет
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Отдельный план B существует и на случай проблем со связью. Если перестанет работать электронный регистр избирателей, голосование не остановится. В дни предварительного голосования бюллетени и так будут помещаться в специальные регистрационные конверты с данными избирателя. В случае сбоя аналогичный механизм можно будет использовать и в день выборов.
Для участков предусмотрено и резервное подключение к интернету. Но даже если мобильная связь исчезнет полностью, по словам главы ЦИК, остается вариант с регистрационными конвертами.
Впервые готовятся и к тревоге из-за дронов
В списке рисков этого года появился сценарий, который еще недавно выглядел бы необычно - угроза в воздушном пространстве и тревога из-за дронов.
18 августа состоялось дистанционное совещание, в котором приняли участие более 2200 работников избирательных участков. Самоуправления также подтвердили ЦИК, что для всех участков определены безопасные помещения.
Если возникнет угроза, приоритетом станет безопасность людей. Работники участка и находящиеся там избиратели должны будут перейти в безопасное помещение, а работа участка на это время может быть остановлена.
Если серьезный перерыв произойдет непосредственно в день выборов, местная избирательная комиссия сможет самостоятельно принять решение продлить работу участка - вплоть до 22:00.
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Криминальный процесс тоже повлиял на подготовку
В интервью затронули и гораздо более неприятную тему - уголовный процесс, связанный с государственными закупками в сфере информационных технологий.
Звиедрис признал, что именно он подтолкнул власти быстрее принять решение о ручном подсчете голосов. Без этого, по его словам, вопрос, вероятно, обсуждали бы еще как минимум месяц. От сканирования решили отказаться в том числе для того, чтобы вокруг результатов выборов не возникало "никакой тени подозрения".
Весной договор о совершенствовании избирательной платформы с RIX Technologies был расторгнут, после чего работы передали компаниям Latvijas Mobilais Telefons, Tet и Latvijas valsts meži. Звиедрис сравнил государственные компании, подключившиеся к проекту в последний момент, с пожарными.
"Они как пожарные пришли в этот последний момент", - сказал он, добавив, что закончить удалось то, что физически можно было закончить за оставшееся время.
При этом нынешнюю систему глава ЦИК не считает долгосрочным решением. Она работает и проходит испытания, но к следующим очередным выборам, которые должны состояться в 2029 году, архитектуру придется менять.