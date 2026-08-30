Экономист Банка Латвии: страна не разбогатеет, экспортируя хлеб и древесину

В свою очередь, самые простые продукты чаще всего наблюдаются в группах сырья, сельскохозяйственной и пищевой продукции, деревообработки и текстиля. Для стран, специализирующихся на производстве и экспорте простых продуктов, например, Камбоджи, Бангладеш или Шри-Ланка, характерны низкая производительность и низкий уровень зарплат. Они специализируются на простых продуктах не потому, что у них обширные сельскохозяйственные площади или самые эффективные швейные фабрики в мире, а потому, что не хватает знаний, технологий или инвестиций для производства более ценных продуктов.