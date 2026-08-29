ФОТО, ВИДЕО: в Риге впервые устроили фестиваль воздушных змеев - ожидания и реальность немного разошлись

В соцсетях после фестиваля появились недоуменные комментарии посетителей. Некоторые писали, что, отправляясь на международный фестиваль воздушных змеев, представляли себе совсем другую картину - десятки или даже сотни ярких фигур, одновременно заполняющих небо над Даугавой. В реальности воздушных змеев в небе оказалось значительно меньше, чем многие ожидали. И эти ожидания возникли не на пустом месте. Перед фестивалем его представляли как зрелище, во время которого художники из разных стран наполнят рижское небо своими необычными воздушными конструкциями.