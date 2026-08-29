Фестиваль воздушных змеев Fantadroms
29 августа у Рижского пассажирского порта прошел первый международный фестиваль воздушных змеев Fantadroms.
ФОТО, ВИДЕО: в Риге впервые устроили фестиваль воздушных змеев - ожидания и реальность немного разошлись
В субботу, 29 августа, у Рижского пассажирского порта прошел первый международный фестиваль воздушных змеев Fantadroms. Развлечений, еды и мастер-классов было много, однако у части посетителей остался закономерный вопрос: а где же обещанное небо, заполненное воздушными змеями? Otkrito побывал на фестивале и подготовил видеорепортаж с места событий.
Fantadroms проходил на улице Экспорта, 3А и стал одним из мероприятий, завершающих месяц празднования 825-летия Риги. На фестиваль приехали более 20 мастеров воздушных змеев из разных стран, а само мероприятие собрало несколько тысяч посетителей.
Видеорепортаж:
Программа на бумаге выглядела действительно внушительно. Гостям обещали большие художественные воздушные змеи и летающие скульптуры, показательные выступления профессионалов, кайтбординг на Даугаве, парусники и яхты. Работала зона с едой от рижских ресторанов, проходили семейные развлечения и творческие мастер-классы. Желающие могли даже самостоятельно сделать и раскрасить своего воздушного змея, а затем попробовать запустить его.
Так что заняться на территории было чем. Для семей с детьми фестиваль вполне мог стать хорошим вариантом провести несколько часов у Даугавы: перекусить, посмотреть выступления, поучаствовать в мастер-классе или просто погулять. Но именно главная часть Fantadroms вызвала неоднозначную реакцию.
В соцсетях после фестиваля появились недоуменные комментарии посетителей. Некоторые писали, что, отправляясь на международный фестиваль воздушных змеев, представляли себе совсем другую картину - десятки или даже сотни ярких фигур, одновременно заполняющих небо над Даугавой. В реальности воздушных змеев в небе оказалось значительно меньше, чем многие ожидали. И эти ожидания возникли не на пустом месте. Перед фестивалем его представляли как зрелище, во время которого художники из разных стран наполнят рижское небо своими необычными воздушными конструкциями.
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Впрочем, причина оказалась довольно прозаичной - погода. Участники фестиваля рассказали Латвийскому телевидению, что ветер в субботу был очень порывистым и сложным для запуска. Из-за этого далеко не все привезенные в Ригу воздушные змеи можно было безопасно поднять в небо. Для разных конструкций нужны разные погодные условия, а особенно чувствительными оказались большие летающие скульптуры. Поэтому часть наиболее впечатляющих змеев пришлось оставить на земле и ждать подходящего момента для запуска.
Впрочем, поскольку фестиваль проводился в Риге впервые, списывать саму идею со счетов явно рано. Возможно, в следующий раз организаторам повезет с ветром больше - и тогда Fantadroms сможет выглядеть именно так, как многие представляли его по анонсам.