Родственников пропавших в Непале латвийцев просят сдать ДНК для опознания погибших
С сегодняшнего дня родственники пропавших в Непале могут обратиться в Государственную полицию, чтобы сдать образцы ДНК для потенциальной идентификации погибших.
Департамент туризма Непала в настоящее время опубликовал информацию о 29 гражданах Латвии, которые считаются пропавшими без вести после недавней природной катастрофы. При этом среди опубликованных имен спасенных граждан Латвии пока нет.
Поскольку в списке есть ошибки и в него включены не все люди, почетный консул Латвии в Непале поддерживает связь с ответственными службами, добиваясь исправления и дополнения списка. По данным латвийской дипломатической службы, в настоящее время нет информации о местонахождении 33 граждан Латвии, находившихся в пострадавшем от стихии регионе. Новые родственники пропавших в МИД не обращались. Министерство передало список этих 33 человек Министерству иностранных дел Непала, а также направило его Европейской службе внешних связей и Министерству иностранных дел Финляндии, поскольку у Финляндии есть посольство в Непале.
Посольство Латвии в Китае также передало список ответственным учреждениям. В регионе продолжаются масштабные спасательные работы, однако телефонная связь и интернет по-прежнему отсутствуют, отмечает МИД. Спасательная служба Непала опубликовала имена спасенных, но граждан Латвии среди них пока нет. Спасенных людей собирают в соседней провинции. С утра 28 августа полиция Непала запустила общедоступный онлайн-портал, призванный помочь семьям идентифицировать людей, личности которых пока не установлены. На сайте размещены списки пропавших и найденных людей, сообщает МИД.
Как убедилось агентство LETA, значительная часть информации на портале представлена на местном языке и местной письменностью, фотографии иногда размыты, а изображенные на них люди серьезно пострадали. Почетный консул Латвии в Непале сообщил МИД, что среди погибших, найденных в пострадавшем от наводнений регионе, идентифицировать удалось лишь нескольких. Остальные тела находятся во временных местах хранения и в больницах. По информации властей Непала, многих погибших уже невозможно идентифицировать из-за состояния останков. При этом их дальнейшее хранение создает риск распространения инфекций и возникновения эпидемии. Поэтому ответственное учреждение округа Читван приняло решение провести достойное захоронение всех останков. Перед погребением у каждого погибшего будут взяты и зарегистрированы образцы ДНК, следует из информации, полученной МИД.
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Последствия наводнения в Непале
Чтобы при необходимости ускорить идентификацию граждан Латвии, ближайших родственников первой степени родства пропавших в Непале латвийцев - родителей и детей - призывают добровольно сдать образцы ДНК в Управлении криминалистики Государственной полиции Латвии. С 30 августа образцы ДНК можно будет сдать в нескольких местах в Латвии. Предварительно необходимо связаться с представителями Управления криминалистики Государственной полиции, подтвердить свою личность и договориться о времени и месте.
В Риге и Рижском регионе о сдаче образцов необходимо договариваться по телефону 67208733, в Видземском регионе - 64201342, в Курземском - 63404585, в Земгальском - 29211621, в Латгальском - 65403306. С собой необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Тем временем МИД получил информацию об одной гражданке Латвии из другой туристической группы, которая находится в безопасности в Тибете. Это означает, что в регионе могут находиться и другие граждане Латвии, путешествующие в составе других групп или самостоятельно, признают в министерстве.
Ранее на этой неделе МИД сообщал, что в составленном Консульским департаментом списке на основании информации из разных источников - от родственников и друзей - были сведения о 39 туристах из Латвии, находившихся в Непале. Из них 34 - граждане Латвии из двух туристических групп. Как отмечает МИД, сбор информации осложняется тем, что ни один путешественник из этих туристических групп не зарегистрировался в Консульском регистре. В нем зарегистрировался лишь один самостоятельный путешественник. С ним удалось связаться, он находится в безопасности.
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Тем временем некоторые родственники пропавших в Непале призывают в воскресенье в 17:50 собраться в Рижском аэропорту, чтобы направить добрые мысли пропавшим и поддержать друг друга в трудную минуту. Сбор запланирован на время, когда самая большая группа из Латвии, пропавшая в Непале, должна была вернуться в Ригу.
Как сообщалось ранее, 26 августа обрушение ледника вызвало поток ледовых обломков, после чего из ледникового озера хлынули вода и грязь, причинив масштабные разрушения в Непале и Китае. К утру воскресенья было известно как минимум о 630 погибших в результате природной катастрофы, еще около 3000 человек числились пропавшими без вести. Недалеко от эпицентра катастрофы находилась и большая группа туристов из Латвии.