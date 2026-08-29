Родственников пропавших в Непале латвийцев просят сдать ДНК для опознания погибших

Ранее на этой неделе МИД сообщал, что в составленном Консульским департаментом списке на основании информации из разных источников - от родственников и друзей - были сведения о 39 туристах из Латвии, находившихся в Непале. Из них 34 - граждане Латвии из двух туристических групп. Как отмечает МИД, сбор информации осложняется тем, что ни один путешественник из этих туристических групп не зарегистрировался в Консульском регистре. В нем зарегистрировался лишь один самостоятельный путешественник. С ним удалось связаться, он находится в безопасности.