Среди спасенных их пока нет: в Непале пропавшими числятся 29 граждан Латвии

Катастрофа произошла 26 августа. Обрушение ледника вызвало мощный поток льда, после чего вода и грязь хлынули из ледникового озера, причинив масштабные разрушения в Непале и Китае. К утру воскресенья было известно как минимум о 630 погибших. Около 3000 человек считались пропавшими без вести. Недалеко от эпицентра катастрофы находилась и большая туристическая группа из Латвии.