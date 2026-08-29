Среди спасенных их пока нет: в Непале пропавшими числятся 29 граждан Латвии
После разрушительной природной катастрофы в Непале судьба десятков жителей Латвии по-прежнему остается неизвестной. В опубликованном властями Непала списке пропавших без вести сейчас значатся 29 граждан Латвии, при этом среди названных спасенных латвийцев пока нет.
Поскольку в опубликованном списке есть ошибки и в него внесены не все люди, почетный консул Латвии в Непале поддерживает связь с ответственными службами, чтобы информация была исправлена и дополнена.
По данным латвийской дипломатической службы, на данный момент нет информации о местонахождении 33 граждан Латвии, находившихся в пострадавшем от стихии регионе. Новые родственники пропавших в МИД за последнее время не обращались.
Министерство передало список этих 33 человек Министерству иностранных дел Непала. Он также направлен Европейской службе внешних связей и Министерству иностранных дел Финляндии, поскольку у Финляндии есть посольство в Непале. Посольство Латвии в Китае также передало список ответственным учреждениям.
Среди спасенных граждан Латвии пока нет
В пострадавшем регионе продолжается масштабная спасательная операция, однако ситуацию серьезно осложняет отсутствие телефонной связи и доступа к интернету.
Спасательные службы Непала уже начали публиковать имена найденных и спасенных людей. Пока граждан Латвии в этих списках нет. Спасенных доставляют и собирают в соседней провинции.
С утра 28 августа полиция Непала также запустила публичный онлайн-портал, призванный помочь семьям установить личности людей. На нем публикуются списки пропавших и найденных. Однако значительная часть информации представлена на местном языке и местной письменностью, некоторые фотографии размыты, а запечатленные на них люди получили тяжелые травмы.
Один гражданин Латвии найден в безопасности
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Тем временем МИД получил информацию об одном гражданине Латвии из другой туристической группы. Он находится в безопасности в Тибете. В министерстве допускают, что в регионе могут находиться и другие граждане Латвии, путешествующие в составе других групп или самостоятельно.
Ранее на этой неделе МИД сообщал, что в составленном Консульским департаментом списке на основании информации от родственников и друзей фигурировали 39 туристов из Латвии, находившихся в Непале. Из них 34 - граждане Латвии из двух туристических групп.
Сбор информации осложняет то, что ни один путешественник из этих туристических групп не зарегистрировался в Консульском регистре. В нем был зарегистрирован только один индивидуальный путешественник. С ним удалось связаться, он находится в безопасности.
Число жертв катастрофы достигло сотен
Катастрофа произошла 26 августа. Обрушение ледника вызвало мощный поток льда, после чего вода и грязь хлынули из ледникового озера, причинив масштабные разрушения в Непале и Китае. К утру воскресенья было известно как минимум о 630 погибших. Около 3000 человек считались пропавшими без вести. Недалеко от эпицентра катастрофы находилась и большая туристическая группа из Латвии.