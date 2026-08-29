"Пусть никто не будет один в этом ожидании!" В аэропорту Риги соберутся в поддержку семей пропавших в Непале
После разрушительных наводнений и оползня в Непале, в результате которых погибли и пропали без вести сотни людей, в воскресенье в аэропорту Риги призывают собраться, чтобы вместе выразить поддержку тем, кто сейчас ждет новостей о своих близких.
Автор призыва отмечает, что особенно тяжело это время переживают люди, которые не могут дозвониться своим родным, услышать их голос и узнать, все ли с ними в порядке.
"Сейчас каждому из нас нужна поддержка и крепкое плечо рядом. Но особенно тем, кто ждет своих родных и близких, не может им дозвониться, не может услышать их голос, не может просто спросить: "С тобой все хорошо?" - говорится в обращении.
Людей призывают собраться в воскресенье, 30 августа, в 17:50 в аэропорту Риги - именно в это время эта группа путешественников должна была вернуться домой.
"Давайте встанем в один тесный круг и хотя бы несколько минут вместе будем посылать им силу, стойкость, любовь и веру", - говорится в призыве.
В качестве отличительного знака участников просят прикрепить к груди белую ленточку.
Ранее сообщалось, что Непал переживает одно из самых тяжелых стихийных бедствий последних лет. На данный момент число погибших в результате наводнений выросло до 633 человек.
Министерство иностранных дел Латвии получило информацию о 39 туристах из Латвии, которые сейчас могут находиться в Непале. В консульском департаменте сообщают, что с момента катастрофы родственникам не удалось связаться с 29 людьми.