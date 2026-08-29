В Латвии
Вчера 18:07
Воскресенье принесет в Латвию дожди и до +23 градусов
В воскресенье в Латвии ожидается умеренно теплая и переменно облачная погода, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
Ночью в Латвии будет преимущественно облачно, во многих местах пройдут дожди, местами возможна гроза. Будет дуть слабый или умеренный ветер южных направлений. Температура воздуха понизится до +13…+17 градусов.
В Риге ночью также будет облачно, временами ожидается дождь. Будет дуть слабый южный ветер, температура воздуха опустится до +14…+16 градусов.
Днем сохранится облачная погода, местами пройдет кратковременный дождь, однако кое-где небо будет проясняться. Будет дуть слабый или умеренный южный ветер. Температура воздуха повысится до +18…+23 градусов.