Воскресенье принесет в Латвию дожди и до +23 градусов
Фото: flickr/rigasdome
В Латвии

Воскресенье принесет в Латвию дожди и до +23 градусов

Отдел новостей

Otkrito.lv

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В воскресенье в Латвии ожидается умеренно теплая и переменно облачная погода, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Ночью в Латвии будет преимущественно облачно, во многих местах пройдут дожди, местами возможна гроза. Будет дуть слабый или умеренный ветер южных направлений. Температура воздуха понизится до +13…+17 градусов.

В Риге ночью также будет облачно, временами ожидается дождь. Будет дуть слабый южный ветер, температура воздуха опустится до +14…+16 градусов.

Днем сохранится облачная погода, местами пройдет кратковременный дождь, однако кое-где небо будет проясняться. Будет дуть слабый или умеренный южный ветер. Температура воздуха повысится до +18…+23 градусов.

Темы

Прогноз погодыЛатвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии

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