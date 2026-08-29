Премьер Польши предупредил о подготовке России к эскалации: ближайшие 7-8 месяцев могут стать критическими
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что появились признаки серьезной подготовки России к новой эскалации. По его словам, ближайшие семь-восемь месяцев могут оказаться критическими не только для Украины, но и для Польши и всего региона. Заявление прозвучало на фоне загадочного визита директора Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Джона Рэтклиффа в Москву, где, по данным американских СМИ, он отдельно предостерег Россию от действий против стран Балтии.
"Эта осень и зима должны стать решающими"
Туск сделал заявление в пятницу, 28 августа, во время встречи с участниками Campus Polska Przyszłości в Ольштыне. Одним из вопросов стал недавний визит главы ЦРУ в Москву.
Польский премьер дал понять, что Варшава располагает значительно большим объемом информации, чем появляется в открытом доступе. По его словам, польские власти находятся в постоянном контакте с руководством ЦРУ, поэтому сообщения о действиях Рэтклиффа не стали для них неожиданностью. При этом Туск подчеркнул, что в вопросах безопасности часть сведений неизбежно должна оставаться конфиденциальной. Однако, по его мнению, это не означает, что общественность следует полностью лишать информации о наиболее серьезных угрозах.
Главное, по словам премьера, заключается уже не только в необычной поездке руководителя американской разведки.
"Известно, что Россия очень серьезно готовится к эскалации напряженности - как в войне с Украиной, так и во всем регионе, и что для России эта осень и зима должны стать ключевыми", - заявил Туск.
По его словам, в последние недели появилось множество публичных сигналов, указывающих на такую подготовку.
"Мы должны быть готовы к различным вариантам, и совершенно определенно ближайшие семь-восемь месяцев будут критическими", - сказал польский премьер.
Важно, что Туск не заявил о наличии данных о конкретной дате российского нападения на Польшу или страны Балтии. Речь идет о более широком риске эскалации в регионе.
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Загадочный визит главы ЦРУ теперь выглядит еще более серьезно
Заявление Туска прозвучало через несколько дней после необычной поездки Джона Рэтклиффа в Москву.
25 августа директор ЦРУ прибыл в российскую столицу с необъявленным заранее визитом. Кремль впоследствии подтвердил, что он встречался с представителями российских спецслужб. Президент России Владимир Путин лично с Рэтклиффом не встречался, однако, по словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, ему доложили о результатах переговоров.
Американские СМИ сообщили значительно более тревожные подробности. По данным Politico, Рэтклифф предостерег Москву от эскалации в отношении союзников США по НАТО, причем отдельно речь шла об Эстонии, Латвии и Литве. Один из источников издания утверждал, что предупреждение о действиях против стран Балтии было основной целью встречи.
CBS News также со ссылкой на несколько информированных источников сообщила, что директор ЦРУ предупреждал Россию о недопустимости нападения на государства НАТО.
Рэтклифф, по данным СМИ, обсуждал в Москве и другой чувствительный вопрос - поддержку, которую Россия оказывает Ирану.
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Страны Балтии знали о поездке заранее
Появилась и еще одна важная деталь. Источник "Радио Свобода" среди балтийских дипломатов сообщил, что страны Балтии были заранее предупреждены о визите Рэтклиффа в Москву.
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна при этом призвал не воспринимать сам визит как свидетельство неминуемого нападения. По его словам, поездка предоставила возможность напрямую передать Кремлю предупреждение.
Визит сравнивают с предупреждением перед вторжением в Украину
В ноябре 2021 года тогдашний директор ЦРУ Уильям Бернс также приезжал в Москву. Администрация президента США Джо Байдена уже располагала разведывательной информацией о подготовке России к возможному масштабному вторжению в Украину, и Бернс должен был лично предупредить Кремль о последствиях такого решения. Спустя несколько месяцев, 24 февраля 2022 года, Россия начала полномасштабное вторжение.
Нынешнюю поездку Рэтклиффа поэтому неизбежно сравнивают с событиями 2021 года. Однако ситуация отличается: пока нет публичных данных о концентрации российских войск для полномасштабного вторжения в одну из стран НАТО, сопоставимой с подготовкой России возле украинских границ в конце 2021 года.
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Американский Институт изучения войны (ISW) считает, что если Москва действительно решится проверить решимость НАТО в ближайшей перспективе, значительно вероятнее ограниченная провокация, удар или локальная операция, чем полномасштабное вторжение в государство альянса. Это аналитическая оценка, а не подтвержденный разведывательный прогноз.
Трамп говорит, что нападения России на НАТО не опасается
На фоне этих сообщений президент США Дональд Трамп демонстрирует гораздо более спокойную позицию. Он назвал поездку Рэтклиффа в Москву "полурутинной" и заявил, что основной целью американской стороны остается прекращение войны в Украине. Трамп также отверг предположение, что поездка была вызвана опасениями по поводу возможного российского нападения на страны НАТО.
Сам Кремль сообщения о подготовке агрессии против НАТО также отрицает. Впрочем, как известно, это ничего не значит.