Премьер Польши предупредил о подготовке России к эскалации: ближайшие 7-8 месяцев могут стать критическими

Польский премьер дал понять, что Варшава располагает значительно большим объемом информации, чем появляется в открытом доступе. По его словам, польские власти находятся в постоянном контакте с руководством ЦРУ, поэтому сообщения о действиях Рэтклиффа не стали для них неожиданностью. При этом Туск подчеркнул, что в вопросах безопасности часть сведений неизбежно должна оставаться конфиденциальной. Однако, по его мнению, это не означает, что общественность следует полностью лишать информации о наиболее серьезных угрозах.