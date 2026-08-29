"Политический ход для управления гневом общества": Домбровский - о бесплатной замене автономеров
Бесплатная замена автомобильных номеров для пострадавших от кибератаки CSDD может выглядеть как помощь людям, но экономист Вячеслав Домбровский считает эту инициативу попыткой направить общественный гнев в безопасное для власти русло.
Предложение бесплатно заменить автомобильные регистрационные номера людям, пострадавшим от киберинцидента в CSDD, может снять часть общественного напряжения, однако не решает главной проблемы - кто допустил утечку данных и будет ли кто-то привлечен к ответственности. Так считает экономист, бывший министр Вячеслав Домбровский. В эфире TV24 он назвал инициативу премьер-министра Андриса Кулбергса "очень элегантным политическим ходом".
По мнению эксперта, таким образом можно попытаться управлять недовольством людей, которых особенно беспокоит возможное использование их данных мошенниками.
"Это, на мой взгляд, очень элегантный политический ход, как управлять гневом общества, особенно гневом тех людей, которых это больше всего беспокоит и которые хотели бы заменить свои автомобильные номера", - заявил Домбровский.
Ранее премьер-министр Андрис Кулбергс предложил предоставить пострадавшим от кибератаки возможность бесплатно заменить регистрационные номера автомобилей. Однако в CSDD вскоре заявили, что самостоятельно сделать это не могут, поскольку у дирекции нет соответствующих юридических оснований. В ведомстве подчеркнули, что порядок предоставления услуг регулируется нормативными актами. Поэтому CSDD сможет организовать бесплатную замену номеров, если такое решение официально примет Кабинет министров.
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"CSDD - не богатый дядя с Марса"
Домбровский обращает внимание и на финансовую сторону предложения. Если заменить номера придется большому числу владельцев автомобилей, это потребует дополнительных расходов. И оплачивать их в конечном счете придется государству. "Если мы начнем менять эти номера всем, то, во-первых, это что-то стоит, а во-вторых, CSDD - это не какой-то богатый дядя с Марса или из другой страны", - сказал экономист.
"Это государственное предприятие, которое свои убытки и расходы на замену номеров, так сказать, попросит у самого Министерства финансов, из государственного бюджета, из кармана налогоплательщиков", - объяснил Домбровский.
Таким образом, по мнению эксперта, инициатива фактически может привести к тому, что за последствия произошедшего придется платить не тем, кто допустил утечку данных, а государству и налогоплательщикам.
Главный вопрос - кто виноват?
Домбровский считает, что после такого инцидента общество интересуют прежде всего два вопроса.
"Мы думаем, что людей здесь интересуют в основном два вопроса. Первый - кто в этом виноват и достаточно ли виновные наказаны? Второй - чтобы эта ситуация не повторилась", - заявил он.
При этом эксперт не отрицает, что установление виновных непосредственно связано с предотвращением подобных инцидентов в будущем. "Конечно, установление виновных - это часть того, чтобы это не повторилось. Если потенциально виновные будут знать, что есть эффект безнаказанности, что виновных никак не устанавливают и их не ищут, тогда в определенной культуре вседозволенности и такого "пофигизма" это тоже наступает", - отметил Домбровский.
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