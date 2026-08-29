"Политический ход для управления гневом общества": Домбровский - о бесплатной замене автономеров

При этом эксперт не отрицает, что установление виновных непосредственно связано с предотвращением подобных инцидентов в будущем. "Конечно, установление виновных - это часть того, чтобы это не повторилось. Если потенциально виновные будут знать, что есть эффект безнаказанности, что виновных никак не устанавливают и их не ищут, тогда в определенной культуре вседозволенности и такого "пофигизма" это тоже наступает", - отметил Домбровский.