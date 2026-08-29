Социальный антрополог: "Пожилые люди не включены в нарратив о будущем Латвии"
Старение - естественная часть жизни, однако в общественных дискуссиях о будущем Латвии пожилые люди словно остаются за кадром. Социальный антрополог Анна Жабицка считает это серьезной проблемой: население страны стареет, а значит, вопросы качества жизни, доступной среды и ухода будут становиться только актуальнее.
"Пожилые люди не включены в будущее Латвии"
Этим летом Анна Жабицка защитила докторскую диссертацию в Венском университете. В ее основу легло многолетнее исследование одного из латвийских центров социального ухода. Чтобы увидеть жизнь учреждения изнутри, исследовательница восемь месяцев провела в пансионате в качестве волонтера.
По словам Жабицки, пожилые люди в Латвии сталкиваются с разными формами социальной изоляции. Одна из главных проблем - высокий риск бедности, особенно среди женщин, которые в среднем живут дольше и нередко имеют меньшие доходы.
Недооцененным остается и труд сотрудников пансионатов.
"Это непрестижная работа, но она очень тяжелая и очень, очень нужная", - подчеркнула исследовательница в программе Latvijas Radio "Kultūras rondo".
Есть и менее очевидные формы изоляции. Городская среда далеко не всегда приспособлена для людей с ограниченной подвижностью, двигательными или когнитивными нарушениями. В результате пожилому человеку становится сложнее выйти из дома, посетить мероприятие или просто полноценно участвовать в общественной жизни.
"Пожилые люди не включены в нарратив о будущем Латвии. Когда мы думаем о будущем, мы думаем о детях, но реальность такова, что мы - стареющее общество", - говорит Жабицка.
Восемь месяцев жизни в пансионате
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Во время исследования Жабицка не просто наблюдала за жизнью центра социального ухода. Она пила кофе вместе с его жильцами, помогала им делать покупки, устраивала вечера кино и кулинарные занятия.
Часть исследования пришлась на пандемию Covid-19. Тогда привычная социальная и культурнaя жизнь в пансионатах практически остановилась. Особенно тяжело отсутствие концертов, поездок и других мероприятий переживали люди, у которых не было родственников и друзей.
По мнению Жабицки, культурная жизнь для пожилых людей не должна превращаться исключительно в сезонную благотворительность перед Рождеством. Возможность посещать концерты, музеи и другие мероприятия должна сохраняться круглый год и в любом возрасте.
Жить дольше недостаточно
Отдельная проблема - разрыв между продолжительностью жизни и количеством лет, которые человек проводит относительно здоровым и самостоятельным.
Жабицка считает, что важнее не просто увеличивать продолжительность жизни, а добиваться того, чтобы как можно больше этих лет человек мог самостоятельно одеваться, ходить в магазин, готовить еду, оплачивать счета и заботиться о себе.
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Говоря о собственной старости, исследовательница признает, что однажды и сама может оказаться в учреждении социального ухода. Но идеальные годы в старости она представляет иначе - рядом с ровесниками, с которыми можно ходить в театр, на концерты и в музеи.
А еще Жабицка хотела бы остаться той самой пожилой дамой, которая будет трясти волосами на концерте System of a Down - потому что это музыка ее молодости.