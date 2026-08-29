Forum Cinemas раскрыла планы на кинотеатр в Akropole Alfa - изменятся даже залы

Комментируя планы по инвестициям и переоборудованию кинотеатра, Озолс отметил, что компания разделила этот процесс на два этапа. Первый предполагает техническое принятие кинотеатра, чтобы он мог продолжить принимать посетителей и работать. После открытия Forum Cinemas намерена инвестировать в качество изображения и звука, а также в повышение комфорта зрителей.