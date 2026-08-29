Forum Cinemas раскрыла планы на кинотеатр в Akropole Alfa - изменятся даже залы
В первой половине сентября посетителей Akropole Alfa ждет перемена - работающий там кинотеатр Cinamon перейдет под управление Forum Cinemas и получит новое название. Но одной сменой вывески дело не ограничится: компания уже готовит обновление залов, а первые серьезные изменения зрители увидят весной.
В первой половине сентября Forum Cinemas планирует начать работу в кинотеатре, расположенном в торговом центре Akropole Alfa. Об этом в интервью агентству LETA рассказал руководитель латвийского филиала Forum Cinemas Динарс Озолс.
Комментируя планы по инвестициям и переоборудованию кинотеатра, Озолс отметил, что компания разделила этот процесс на два этапа. Первый предполагает техническое принятие кинотеатра, чтобы он мог продолжить принимать посетителей и работать. После открытия Forum Cinemas намерена инвестировать в качество изображения и звука, а также в повышение комфорта зрителей.
По словам Озолса, инвестиции в развитие кинотеатра начнутся практически сразу после начала его работы под управлением Forum Cinemas. Первые существенные изменения посетители должны заметить следующей весной - не позднее марта. Планируется, что все залы получат новые технологии звука и изображения. При этом компания не ставит перед собой цель специально увеличивать или уменьшать вместимость залов. Основное внимание будет уделено комфорту.
В некоторых залах количество мест все же может сократиться, поскольку новые кресла планируется сделать более просторными. Кроме того, в Forum Cinemas отмечают, что первые ряды в кинотеатрах редко заполняются полностью, поэтому часть пространства можно использовать для улучшения условий просмотра.
Нынешний кинотеатр Forum Cinemas на улице 13 Января планируется назвать Forum Cinemas Centrs, а кинотеатр в Akropole Alfa получит название Forum Cinemas Alfa.
Небольшие изменения возможны и в репертуаре. По словам Озолса, компания намерена учитывать предпочтения уже сложившейся аудитории кинотеатра и сохранить лучшее из прежнего опыта Cinamon. При этом программы двух кинотеатров Forum Cinemas в Риге могут несколько отличаться.
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В июле Совет по конкуренции разрешил латвийскому филиалу Forum Cinemas получить права аренды помещений в Akropole Alfa, принадлежащих SIA Delta Property и оборудованных для работы кинотеатра. Сейчас там работает Cinamon.
До сих пор у Forum Cinemas был один кинотеатр в Риге. Cinamon, которым управляет SIA Cinamon Operations Latvia, имеет кинотеатры в Риге и Лиепае. Кинотеатр Cinamon в Akropole Alfa открылся еще в 2008 году.
Латвийский филиал эстонской Forum Cinemas Latvia работает с 2019 года. До этого в стране действовала SIA Forum Cinemas, которая в результате трансграничного слияния была присоединена к эстонской компании.
В прошлом году оператор Cinamon Operations Latvia получил 2,791 млн евро оборота - на 3,8% больше, чем годом ранее. При этом убытки компании выросли на 22,2% и достигли 955 751 евро. Владельцем Cinamon Operations Latvia является эстонская Saturn Investments.