Сходила на обычную проверку сердца: 41-летней женщине ампутировали руки и ноги после операции

У Лесли возникли серьезные проблемы с кровообращением в руках и ногах. Врачи не смогли восстановить кровоток, а ткани конечностей начали отмирать. "Мы не знали, как ее организм отреагирует на первую операцию, но к концу первого месяца ее руки и ноги стали черными и высохли", - рассказал муж Лесли.