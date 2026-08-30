Сходила на обычную проверку сердца: 41-летней женщине ампутировали руки и ноги после операции
41-летняя Лесли Каоили из Сан-Диего пришла на плановое обследование сердца, не подозревая, что врачи обнаружат у нее опасное для жизни заболевание. Обычный медицинский осмотр стал началом тяжелого испытания, после которого ее жизнь полностью изменилась.
Во время обследования медики диагностировали у женщины расслоение аорты - опасное состояние, при котором происходит повреждение стенки крупнейшей артерии организма.
Ситуация оказалась настолько серьезной, что Лесли потребовалась срочная операция. Во время хирургического вмешательства врачи использовали аппарат искусственного кровообращения и восстановили аорту. По словам мужа женщины, без операции она, вероятно, прожила бы лишь несколько часов.
До этого Лесли вела активный образ жизни. Мать двоих детей занималась силовыми тренировками и участвовала в соревнованиях. После сложнейшей операции семья надеялась, что самое страшное уже позади, однако вскоре состояние женщины начало резко ухудшаться.
У Лесли возникли серьезные проблемы с кровообращением в руках и ногах. Врачи не смогли восстановить кровоток, а ткани конечностей начали отмирать. "Мы не знали, как ее организм отреагирует на первую операцию, но к концу первого месяца ее руки и ноги стали черными и высохли", - рассказал муж Лесли.
Чтобы спасти жизнь пациентке, медикам пришлось прибегнуть к ампутации. В результате Лесли лишилась обеих ног и обеих рук до середины предплечий.
Семья готовит дом к ее возвращению
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Теперь перед семьей стоит новая сложная задача - подготовить дом к возвращению Лесли. Жилье не приспособлено для человека, который после операции получил такие серьезные ограничения.
Муж женщины пытается найти добровольцев, которые могли бы помочь переоборудовать дом. Семье нужны электрики, специалисты по вентиляции, кровельщики и другие мастера. Кроме того, родственники организовали сбор пожертвований, чтобы оплатить работы по адаптации жилья и сделать возвращение Лесли домой возможным.
"Она просто хочет вернуться домой, к своей семье, детям, собаке и ко мне, и продолжить жить как можно более нормальной жизнью - настолько нормальной, насколько мы сможем ей ее обеспечить", - сказал ее муж.
Еще несколько месяцев назад Лесли была активной женщиной, занималась спортом и участвовала в соревнованиях. Теперь ее семье предстоит практически заново организовать повседневную жизнь, чтобы она смогла вернуться домой и быть рядом с близкими.