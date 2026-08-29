The Guardian: даже 1000 новобранцев в день уже не покрывают потери России на фронте

На этом фоне появились заявления о том, что Россия все-таки готовится существенно увеличить численность армии. Президент Украины Владимир Зеленский 23 августа заявил, что, по имеющейся у Киева информации, Владимир Путин намерен после сентябрьских парламентских выборов призвать еще около 300 000 человек. По словам Зеленского, в дальнейшем Москва рассчитывает продолжить наращивание армии и в 2027 году. Независимого подтверждения этих планов со стороны России пока нет.