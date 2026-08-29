The Guardian: даже 1000 новобранцев в день уже не покрывают потери России на фронте
Россия продолжает ежедневно отправлять в армию около тысячи новых военнослужащих, однако впервые за последнее время даже таких темпов набора уже недостаточно, чтобы компенсировать потери на войне в Украине.
Около тысячи новых военных каждый день - и этого уже недостаточно
Как пишет The Guardian со ссылкой на западных чиновников, российские власти продолжают привлекать примерно 1000 новых военнослужащих ежедневно. Это означает порядка 30 000 человек в месяц. Однако в последние два месяца приток новых людей перестал покрывать количество погибших и раненых.
"По нашим оценкам, разница между количеством людей, которых Россия теряет, и количеством людей, которых ей удается набрать, сейчас составляет около 6000 человек в месяц", - заявил изданию один из западных чиновников.
При этом речь идет именно об общих боевых потерях, включающих погибших и раненых, а не о 6000 погибших ежемесячно сверх числа новобранцев.
Еще в середине августа The Guardian писал, что западные оценки российских потерь превышают 30 000 человек в месяц. Эксперт Германского института международной политики и безопасности Янис Клюге оценивал российский набор примерно в 1000 человек в сутки. В результате значительная часть новых контрактников требуется не для расширения армии, а для пополнения уже существующих подразделений.
Найти желающих становится сложнее
После частичной мобилизации осенью 2022 года Кремль старался пополнять армию другими способами. Основным инструментом стали контракты, за заключение которых в российских регионах предлагают крупные единовременные выплаты.
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По данным The Guardian, с тех пор Россия набрала около 1,3 млн контрактников. Особенно активно людей привлекают в менее обеспеченных регионах, где выплаты за отправку на войну могут составлять сумму, сопоставимую с доходами за несколько лет.
Однако находить новых людей становится все труднее. Один из российских вербовщиков рассказывал изданию, что еще год назад выполнять установленные планы было значительно проще. Сейчас рекрутеры ищут потенциальных контрактников в социальных сетях, а за выполнение и перевыполнение планов получают дополнительные выплаты.
Почему Кремль не объявляет новую мобилизацию
Самый очевидный способ быстро получить несколько сотен тысяч военнослужащих - новая волна мобилизации. Однако для российских властей такой шаг связан с серьезными политическими и экономическими рисками.
Первая мобилизация была объявлена Владимиром Путиным в сентябре 2022 года после серьезных неудач российской армии на фронте. Тогда планировалось призвать около 300 000 резервистов. Новость спровоцировала массовый отъезд россиян из страны.
По оценке западных чиновников, которую приводит The Guardian, после объявления мобилизации Россию покинули около миллиона человек, причем среди уехавших было много квалифицированных специалистов. Менее половины из них впоследствии вернулись.
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Но существует и другая проблема. Даже если Кремль решится призвать несколько сотен тысяч человек, остается вопрос, способна ли российская армия одновременно принять, обучить, экипировать и обеспечить такое количество новобранцев. Западные чиновники указывают, в частности, на нехватку техники и подготовленных офицеров.
Зеленский говорит о возможном призыве еще 300 000 человек
На этом фоне появились заявления о том, что Россия все-таки готовится существенно увеличить численность армии. Президент Украины Владимир Зеленский 23 августа заявил, что, по имеющейся у Киева информации, Владимир Путин намерен после сентябрьских парламентских выборов призвать еще около 300 000 человек. По словам Зеленского, в дальнейшем Москва рассчитывает продолжить наращивание армии и в 2027 году. Независимого подтверждения этих планов со стороны России пока нет.
Поэтому вопрос о новой масштабной мобилизации остается открытым. Еще в середине августа собеседник The Guardian, занимающийся набором контрактников в России, говорил, что возможность мобилизации обсуждается, однако никаких распоряжений о ее подготовке он на тот момент не получал.
На фронте Россия продолжает платить высокую цену за небольшое продвижение
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Большие потери связаны в том числе с характером российских наступательных действий. Несмотря на продолжающееся давление на украинские позиции на востоке страны, продвижение дается российской армии высокой ценой. The Guardian отмечает широкое использование небольших штурмовых групп и тактики войны на истощение.
В последние недели особенно тяжелые бои продолжаются в Донецкой области. Россия пытается продвинуться в направлении Константиновки, Краматорска и Славянска, стремясь добиться полного контроля над Донбассом. Украина одновременно перебрасывает на этот участок одни из наиболее боеспособных соединений.
Западные чиновники связывают ситуацию на фронте с усилением ударов по Украине
Собеседник The Guardian утверждает, что ограниченные возможности России компенсировать человеческие потери являются одним из факторов, объясняющих усиление ударов по украинским городам и инфраструктуре.
По его данным, с начала июля Россия выпустила более 360 ракет, пользуясь в том числе нехваткой у Украины средств для перехвата баллистических целей. Западные чиновники ожидают, что с приближением зимы Москва будет особенно активно атаковать энергетическую систему Украины, рассчитывая таким образом усилить давление на население.
Проблема противовоздушной обороны действительно остается для Киева одной из ключевых. Украина заявляет о нехватке перехватчиков для американских систем Patriot и просит союзников ускорить их поставки.