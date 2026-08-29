50 евро на цветы - перебор: родители спорят, что подарить педагогам 1 сентября

По ее словам, даже небольшой букет стоит около пяти-семи евро. Если покупать по три букета на каждого ребенка, общая сумма составит как минимум 50 евро. "Это будет минимум 50 евро на цветы, если не больше. Кажется немного перебором. Есть ли какие-нибудь классные альтернативы, которые можно было бы принести? И тащить девять букетов тоже кажется преувеличением. Все в одном садике - получится целая охапка цветов", - объяснила мама.