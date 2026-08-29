50 евро на цветы - перебор: родители спорят, что подарить педагогам 1 сентября
До 1 сентября осталось совсем немного, и родители в Латвии традиционно спорят о том, что дарить педагогам. Для многодетных семей расходы могут достигать десятков евро, а сами учителя признаются: иногда вместо девятого букета лучше получить шоколад.
Приближение 1 сентября в Латвии традиционно сопровождается не только покупкой школьных принадлежностей, но и спорами о цветах для учителей и работников детских садов. В этом году родители в социальных сетях обсуждают, обязательно ли дарить каждому педагогу отдельный букет и чем можно заменить привычные цветы.
Поводом для обсуждения стала публикация мамы троих детей, которые в этом году будут ходить в детский сад. У каждого ребенка - две воспитательницы и няня. Таким образом, семье понадобится сразу девять букетов.
"В этом году уже трое детей будут ходить в садик. У каждого ребенка две воспитательницы и няня. Конечно, все несут цветы в первый день, но теперь мне уже кажется, что это слишком", - написала женщина.
По ее словам, даже небольшой букет стоит около пяти-семи евро. Если покупать по три букета на каждого ребенка, общая сумма составит как минимум 50 евро. "Это будет минимум 50 евро на цветы, если не больше. Кажется немного перебором. Есть ли какие-нибудь классные альтернативы, которые можно было бы принести? И тащить девять букетов тоже кажется преувеличением. Все в одном садике - получится целая охапка цветов", - объяснила мама.
Родители предлагают одну розу вместо букета
В комментариях многие родители предложили отказаться от больших букетов. Один из самых популярных вариантов - подарить каждой воспитательнице или няне всего по одному цветку: гладиолусу, подсолнуху или розе.
Некоторые напомнили, что цветы можно просто срезать в собственном саду или попросить у родственников. "Одного цветка на стебле вполне достаточно. Учитель сама не рада, когда у нее 20 букетов. Знаю, о чем говорю", - написала одна из участниц дискуссии.
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Другие предложили купить один большой букет и разделить его между педагогами либо приобрести один общий подарок для всей команды группы. Среди альтернатив - кофе, чай, мед, шоколад, конфеты, орехи, сухофрукты или торт.
"Однажды мы вместо цветов принесли коробки Raffaello. Пусть для разнообразия будет что-нибудь вкусное к кофе, пока они смотрят на свои охапки цветов. Воспитательницы были очень довольны", - рассказала одна из мам.
Педагоги тоже не в восторге от десятков букетов
В дискуссии приняли участие и сами педагоги. Одна из участниц отметила, что работает учителем, и призналась: ей самой гораздо приятнее получить небольшой сладкий подарок.
"Я учительница и радуюсь, когда мне приносят шоколадку или конфеты, а не цветы. Честно говоря, это ужас - потом приходится разбираться с этой огромной кучей", - написала она.
Родители также предложили альтернативы в виде цветов в горшках, небольших свечей, бумажных цветов, сделанных детьми и прочих приятных мелочей.
Еще один вариант - подарить цветы не 1 сентября, а через неделю, когда большинство полученных в первый день букетов уже завянет.
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Не все считают цветы лишней тратой
При этом единого мнения в обсуждении не сложилось. Одни родители не понимают, зачем вообще что-то дарить работникам детского сада 1 сентября. Другие считают, что от традиции дарить цветы отказываться не стоит.
Некоторые также считают, что 50 евро за девять букетов - не такая уж большая сумма. "У меня тоже трое детей. Двое ходят в детский сад, один - в школу, и все понесут цветы. Я ни на минуту не задумывалась о том, чтобы не нести", - написала одна из мам.
Получается, что традиционный букет к 1 сентября остается для многих семей обязательным атрибутом праздника, однако все больше родителей задумываются о более практичных вариантах - особенно если поздравить нужно сразу нескольких педагогов.