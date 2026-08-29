Выборы в Сейм: живущим за границей латвийцам предлагают оформить голосование по почте

После подачи заявки избирателю будут доступны все необходимые для голосования материалы, в том числе избирательные бюллетени со списками кандидатов Рижского избирательного округа, бланк подтверждения личного голосования, адрес выбранного участка для голосования по почте и инструкции по подготовке и отправке бюллетеня.