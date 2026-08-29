Выборы в Сейм: живущим за границей латвийцам предлагают оформить голосование по почте
Граждане Латвии, которые во время выборов в 15-й Сейм будут жить или находиться за границей, с сегодняшнего дня могут подать заявку на голосование по почте, сообщили в Центральной избирательной комиссии (ЦИК).
Подать заявку на голосование по почте можно будет до 25 сентября на портале государственных услуг Latvija.gov.lv, используя электронную услугу "Управление данными избирателя".
При регистрации избирателю нужно будет выбрать избирательный участок для голосования по почте, на который он отправит подготовленный бюллетень.
После подачи заявки избирателю будут доступны все необходимые для голосования материалы, в том числе избирательные бюллетени со списками кандидатов Рижского избирательного округа, бланк подтверждения личного голосования, адрес выбранного участка для голосования по почте и инструкции по подготовке и отправке бюллетеня.
ЦИК призывает отправлять бюллетени по почте как можно раньше, учитывая сроки доставки почтовых отправлений в соответствующей стране. Бюллетень должен быть получен на участке для голосования по почте до дня выборов.
Комиссия также отмечает, что в случае, если избиратель после отправки бюллетеня по почте все же проголосует очно на каком-либо избирательном участке, его голос, отданный по почте, будет признан недействительным.