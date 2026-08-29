Ждите 1000 дронов в день: Зеленский заявил о планах усилить удары по России
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о планах довести количество дальних ударов по России до 1000 дронов в сутки. По его словам, Москва уже несет потери в топливе, экспорте и логистике.
В вечернем видеообращении из Киева Зеленский сообщил, что сейчас Украина наносит в среднем более 300 дальних ударов, однако это количество, по его словам, должно расти - украинская сторона поставила перед собой задачу довести число таких атак до 1000 дронов в сутки.
Президент Украины подчеркнул, что Киев должен максимально эффективно использовать имеющееся вооружение для отражения российских атак. Украина в последние месяцы усиливает удары по объектам, которые считает важными для российской военной экономики. Среди целей - нефтеперерабатывающие предприятия, логистические центры и военные объекты.
Зеленский заявил, что эти атаки уже отражаются на российской экономике и логистике. По его словам, у России стало меньше топлива, сократился экспорт и снизились логистические возможности.
"У них уже меньше топлива, меньше экспорта и снижена логистическая мощность", - сказал Зеленский.
При этом российский президент Владимир Путин признавал экономические потери, связанные с войной, но утверждал, что они не являются критическими.
Киев хочет заставить Москву начать переговоры
Зеленский неоднократно заявлял, что одна из главных целей украинских военных действий - заставить Россию согласиться на переговоры об окончании войны. По его словам, если Москва не будет готова к "разумным переговорам", потери России будут увеличиваться.
Читайте продолжение после рекламы
"У них будет еще больше таких потерь, если Россия не готова к разумным переговорам об окончании этой войны", - заявил украинский президент.
Отдельно Зеленский упомянул ситуацию с российскими портами на Черном море. По его словам, Украина уже смогла парализовать работу Новороссийского порта, имеющего важное значение для Черноморского флота России. "Мы обязательно найдем пути, чтобы заблокировать и другие их порты", - сказал Зеленский.
Россия, в свою очередь, наносит удары по портам Одесской области. По словам Зеленского, из-за российских атак судоходство в этом районе стало практически невозможным.
США предупредили Москву о странах Балтии
В своем обращении Зеленский также рассказал о контактах США с российским руководством.
По его словам, Вашингтон проинформировал Киев о состоявшихся на этой неделе переговорах директора Центрального разведывательного управления США Джона Рэтклиффа в Москве. Зеленский поблагодарил американскую сторону за позицию, которую она заняла в ходе этих контактов.
Ранее издание Politico со ссылкой на два источника сообщило, что во время визита в Москву Рэтклифф якобы предупредил российских чиновников о недопустимости эскалации конфликта с НАТО, в особенности в отношении Эстонии, Латвии и Литвы. По словам одного из источников, главной целью визита было именно предупреждение Москвы от действий, которые могли бы привести к эскалации в странах Балтии.
Читайте продолжение после рекламы
При этом президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что не ожидает нападения России на территорию НАТО. "Я хорошо с ним поговорил. Он не нападет на территорию НАТО", - сказал Трамп журналистам в Овальном кабинете.