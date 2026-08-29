Ждите 1000 дронов в день: Зеленский заявил о планах усилить удары по России

Ранее издание Politico со ссылкой на два источника сообщило, что во время визита в Москву Рэтклифф якобы предупредил российских чиновников о недопустимости эскалации конфликта с НАТО, в особенности в отношении Эстонии, Латвии и Литвы. По словам одного из источников, главной целью визита было именно предупреждение Москвы от действий, которые могли бы привести к эскалации в странах Балтии.