Дом Москвы никак не продается - на его содержание нужно еще более 80 000 евро
Дом Москвы в Риге уже несколько раз пытались продать, снижая стартовую цену, но покупатель так и не нашелся. Пока здание пустует, государство продолжает тратить деньги на его содержание - теперь из бюджета планируется выделить еще 83 554 евро.
На содержание так называемого Дома Москвы в Риге государство планирует выделить еще 83 554 евро. Деньги предназначены для покрытия расходов Valsts nekustamie īpašumi (VNĪ), которая управляет зданием на улице Марияс, 7. Речь идет о расходах за период с 30 мая 2024 года по 31 декабря 2025 года. В эту сумму входят затраты на управление и содержание здания, коммунальные услуги, охрану, страхование и другие необходимые расходы.
Главная проблема заключается в том, что продать Дом Москвы государству пока не удалось.
VNĪ уже организовала восемь аукционов, причем стартовую цену объекта снижали. Изначально она составляла 3,57 млн евро. Потенциальным инвесторам также неоднократно показывали здание, однако желающего приобрести недвижимость так и не нашлось.
В Министерстве финансов объясняют, что еще на начальном этапе предполагали: продажа может затянуться на несколько лет. На интерес инвесторов влияет не только ситуация на рынке недвижимости, но и специфика самого здания, его история, связанная с Россией, неопределенность относительно будущего использования объекта, возможностей его развития и возможных юридических ограничений.
Пока новый владелец не найден, VNĪ обязана продолжать содержать здание в надлежащем техническом и безопасном состоянии. Поэтому государство несет реальные расходы, даже несмотря на то, что объект фактически не используется.
Получать значительный доход от здания сейчас также невозможно. Дом Москвы не передан в пользование другим организациям. Единственный источник дохода - арендная плата от двух операторов связи, которые используют часть крыши для размещения мобильных антенн и оборудования. Эти деньги полностью направляются на покрытие расходов по содержанию здания.
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В Министерстве финансов также рассмотрели возможность покрывать расходы VNĪ из собственных средств. Однако такой вариант сочли не соответствующим принципам управления государственным имуществом. Дело в том, что после продажи Дома Москвы вырученные средства, за вычетом расходов, связанных с отчуждением недвижимости, должны быть направлены на поддержку Украины. Поэтому финансирование текущего содержания здания за счет собственных средств VNĪ фактически уменьшало бы средства, которые в будущем могут быть переданы Украине.
Почему Дом Москвы оказался у государства
Сейм Латвии 11 января 2024 года окончательно принял закон, предусматривающий переход Дома Москвы в государственную собственность. Решение объяснялось необходимостью устранить угрозу национальной безопасности.
Авторы закона - Национальная комиссия по безопасности Сейма - заявляли, что необходимо прекратить политическую деятельность, которая, по их оценке, велась в Доме Москвы под прикрытием культурных мероприятий и образования. Одной из целей также называлось устранение Дома Москвы как символа политики России в отношении соотечественников.
26 марта 2024 года правительство передало здание из ведения Министерства сообщения в собственность Министерства финансов. После продажи деньги должны поступить в государственный бюджет, а затем быть направлены на поддержку населения Украины.
Однако пока вместо денег от продажи государству приходится оплачивать содержание объекта.