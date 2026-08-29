Дом Москвы никак не продается - на его содержание нужно еще более 80 000 евро

В Министерстве финансов также рассмотрели возможность покрывать расходы VNĪ из собственных средств. Однако такой вариант сочли не соответствующим принципам управления государственным имуществом. Дело в том, что после продажи Дома Москвы вырученные средства, за вычетом расходов, связанных с отчуждением недвижимости, должны быть направлены на поддержку Украины. Поэтому финансирование текущего содержания здания за счет собственных средств VNĪ фактически уменьшало бы средства, которые в будущем могут быть переданы Украине.