Кому из депутатов Сейма в июле выплатили самые большие компенсации

Самую большую общую компенсацию в июле получил Каспарс Мелнис (Союз зеленых и крестьян (СЗК)), которому было выплачено 1277,24 евро. За ним следуют Лига Клявиня (СЗК) с 845,53 евро, Рамона Петравича ("Латвия на первом месте" (ЛПМ)) с 828,72 евро, Анита Браковска (СЗК) с 806,62 евро, Лига Козловска (СЗК) с 800 евро, а также Виктория Плешкане (ЛПМ) с 789,54 евро и Янис Скрастиньш (Национальное объединение) с 788,28 евро.