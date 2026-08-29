Кому из депутатов Сейма в июле выплатили самые большие компенсации
Депутаты Сейма в июле 2026 года в виде компенсаций транспортных расходов и расходов на аренду жилья получили в целом 18 951,16 евро, свидетельствует опубликованная Сеймом информация.
На компенсацию аренды жилья было выплачено 12 158,06 евро, а на компенсацию транспортных расходов - 6793,10 евро.
Самую большую общую компенсацию в июле получил Каспарс Мелнис (Союз зеленых и крестьян (СЗК)), которому было выплачено 1277,24 евро. За ним следуют Лига Клявиня (СЗК) с 845,53 евро, Рамона Петравича ("Латвия на первом месте" (ЛПМ)) с 828,72 евро, Анита Браковска (СЗК) с 806,62 евро, Лига Козловска (СЗК) с 800 евро, а также Виктория Плешкане (ЛПМ) с 789,54 евро и Янис Скрастиньш (Национальное объединение) с 788,28 евро.
Самую большую компенсацию за аренду жилья в июле получила Лига Козловска (СЗК) - 800 евро, а за транспорт - Каспарс Мелнис (СЗК).
В августе на портале общественных инициатив ManaBalss.lv было собрано более 10 000 подписей за инициативу об отмене компенсаций депутатам Сейма на транспортные расходы и аренду жилья. Коллективное заявление должно быть рассмотрено в Сейме.