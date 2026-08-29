В субботу в Латвии облачно, а местами возможен дождь

В первой половине дня погода сохранится спокойной, но с середины дня ожидаются кратковременные осадки, преимущественно в западных и центральных районах, где местами возможна и гроза. Ветер продолжит дуть от слабого до умеренного с юго-востока и юга, на побережье и в центральных районах он будет порывистым. Температура воздуха поднимется до +18...+23 градусов.