В аэропорту Франкфурта два сотрудника умерли от малярии - подозревают комара-иностранца

Институт имени Роберта Коха (RKI) считает наиболее вероятной причиной заражения укус малярийного комара, завезенного самолетом. В аэропорту уже установили специальные ловушки для насекомых. Специалисты пытаются установить происхождение инфекции. Институт тропической медицины в Антверпене, Бельгия, проведет анализ малярийных паразитов в образцах крови пациентов. Это должно помочь выяснить, связаны ли случаи заболевания между собой.