В аэропорту Франкфурта два сотрудника умерли от малярии - подозревают комара-иностранца
Комар, прилетевший в самолете, стал причиной вспышки малярии в аэропорту Франкфурта: два сотрудника умерли, еще четверо находятся в больнице.
В аэропорту Франкфурта два сотрудника умерли после заражения малярией. По данным городского управления здравоохранения, причиной болезни, вероятнее всего, стал малярийный комар, который попал в Германию на борту самолета.
Ранее представители аэропорта сообщали об одном погибшем сотруднике и шести случаях заражения. Позже стало известно о второй смерти. Четыре других заболевших сейчас проходят лечение в больнице.
Институт имени Роберта Коха (RKI) считает наиболее вероятной причиной заражения укус малярийного комара, завезенного самолетом. В аэропорту уже установили специальные ловушки для насекомых. Специалисты пытаются установить происхождение инфекции. Институт тропической медицины в Антверпене, Бельгия, проведет анализ малярийных паразитов в образцах крови пациентов. Это должно помочь выяснить, связаны ли случаи заболевания между собой.
Последняя вспышка малярии в немецких аэропортах произошла в 2023 году. Заболевание редко встречается в Германии, поэтому его диагностика может занимать больше времени. По данным RKI, задержка с постановкой диагноза увеличивает риск развития тяжелых симптомов.
Малярию вызывают паразиты, которые передаются через укусы зараженных малярийных комаров. Болезнь может сопровождаться тошнотой, головной болью, высокой температурой и сильными приступами озноба. Малярия ежегодно становится причиной сотен тысяч смертей, причем основная часть летальных исходов приходится на страны Африки южнее Сахары. При этом заболевание поддается лечению. Если малярию обнаружить на ранней стадии и своевременно начать терапию, большинство пациентов полностью выздоравливает.