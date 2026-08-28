В Риге автобус насмерть сбил велосипедиста.
Аварии и происшествия
Вчера 00:17
Обычная поездка закончилась трагедией - в Риге велосипедист погиб после столкновения с автобусом. ВИДЕО
В пятницу ближе к вечеру в Риге, на улице Августа Деглава возле моста, произошла трагическая авария.
В результате столкновения с автобусом погиб велосипедист. Обстоятельства произошедшего пока остаются неясными, их будет устанавливать полиция.
На месте происшествия велосипед оказался на тротуаре, а человек после столкновения упал и остался частично на проезжей части, сообщает "Degpunktā".
Представитель Государственной полиции Юлия Юране сообщила, что, по предварительной информации, в аварии участвовали велосипедист и автобус. "К сожалению, велосипедист погиб на месте происшествия. Государственная полиция выясняет обстоятельства случившегося", - сообщила Юране.