"Бесплатного образования в Латвии нет": глава Баскетбольного союза рассказал о платных репетиторах для дочери
В Латвии образование формально бесплатное, но родителям иногда приходится платить за частные уроки, чтобы ребенок мог подготовиться к экзамену. Глава Баскетбольного союза рассказал, как нехватка учителей ударила по его семье.
Генеральный секретарь Латвийского баскетбольного союза Каспарс Ципрусс рассказал о личном опыте своей семьи, который, по его мнению, наглядно показывает одну из проблем латвийской системы образования. Его дочь в прошлом учебном году училась в 11-м классе и решила сдавать экзамен по биологии, однако в школе возникли проблемы с доступностью преподавателя.
По словам Ципрусса, школа фактически рекомендовала ученикам не выбирать биологию для экзамена. Причина стала понятна позже - учителя часто не было на занятиях.
"Школа нас как будто подталкивала не выбирать экзамен по биологии. Сначала мы не понимали почему, а потом поняли, что с этим преподавателем все сложно - его чаще нет, чем он есть", - рассказал Ципрусс в эфире TV24.
Дочь все же решила сдавать экзамен, поэтому семье пришлось искать частного преподавателя. Дополнительные занятия проходили два раза в неделю. Он объяснил, что не стал долго добиваться решения проблемы через администрацию школы, поскольку хорошо представляет, насколько сложно и бюрократически затратно быстро найти нового педагога.
"Мы просто пошли по легкому пути. Но для нас это был легкий путь. Не все семьи могут позволить себе брать частного учителя по каждому предмету, где что-то не получается", - подчеркнул он.
В итоге дочь Ципрусса экзамен сдала. Однако ситуация, по его словам, показывает масштаб проблемы. "Что печально - из 30 детей в итоге только пятеро сдавали экзамен по биологии, потому что преподавателя не было", - рассказал он.
Ципрусс считает, что проблема не ограничивается одним предметом. Если доступность педагогов не будет обеспечена, аналогичная ситуация может возникнуть и с другими экзаменами. "Конечно, эта проблема будет. И по другим предметам тоже. Здесь очень остро нужно искать решение", - заявил он.
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При этом история его дочери, по мнению Ципрусса, демонстрирует еще одну проблему - неравенство возможностей между семьями. Те, у кого есть деньги, могут компенсировать нехватку школьного образования частными уроками. Для других семей такая возможность может оказаться недоступной.
"Давайте перестанем просто кричать, что у нас в Латвии бесплатное образование и бесплатная медицина. Нет! Если мы хотим получить что-то на качественном уровне, мы все равно платим за это образование и медицину", - заявил он.
По словам Ципрусса, ситуация с биологией в его дочери стала для семьи относительно простым решением именно потому, что они смогли позволить себе частные занятия. Однако такая возможность есть далеко не у всех родителей.