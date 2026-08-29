"Говорили, что так нельзя": в Агенскалнсе сгорела баня на террасе жилого дома
Жители разных районов Риги заметили над городом темный дым. Его источник находился в Агенскалнсе, недалеко от пруда Марас. Там загорелась баня, оборудованная на балконе шестиэтажного дома. Пожарным пришлось немало поработать, однако, к счастью, никто не пострадал.
Группа детей играла во дворе многоэтажных домов на улице Лиепаяс, когда они заметили дым, поднимавшийся над одним из зданий. Дети поспешили к родителям, чтобы рассказать об увиденном. За короткое время огонь охватил верхнюю часть дома, а внутри сработал датчик дыма, сообщает "Degpunktā".
Даже когда открытого пламени уже не было видно, пожарные продолжали тушение и разбор конструкций, чтобы убедиться, что не осталось очагов, способных загореться снова.
Исполняющий обязанности командира 2-й части Рижского регионального управления Государственной пожарно-спасательной службы Роландс Слука сообщил, что на балконе шестиэтажного жилого дома горела баня площадью 25 квадратных метров. "В шестиэтажном жилом доме на балконе горела баня на площади 25 квадратных метров. Пожар был ликвидирован в 21:36".
По его словам, к моменту прибытия спасателей людей, самостоятельно эвакуировавшихся из здания, не было. Большинство жильцов собрались во дворе, наблюдая за работой пожарных и стараясь не подвергать себя опасности. Одна из жительниц, вернувшись домой, с облегчением поняла, что огонь не затронул ее имущество.
"Я так счастлива! Да, я знаю хозяйку, хорошая женщина. Эта баня там была с самого начала, но были разговоры, что так нельзя. Баня находится с внешней стороны, у них большая терраса", - рассказала жительница дома.
В результате пожара никто не пострадал, спасательные работы прошли без осложнений. В Государственной полиции сообщили, что, по предварительной версии, причиной возгорания могло стать короткое замыкание.
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