Пабрикс: первая же мечеть в Латвии станет сигналом для мигрантов

При этом он подчеркнул, что полностью остановить миграцию невозможно. Вопрос, по его мнению, заключается в том, чтобы государство могло регулировать ее масштабы, происхождение мигрантов и условия их пребывания. "Миграция всегда будет, но то, какой она будет, на каких условиях и откуда, мы можем регулировать. И лучше сделать это раньше, чем потом просто принять ситуацию, которую мы уже не сможем контролировать", - отметил Пабрикс.