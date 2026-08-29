Пабрикс: первая же мечеть в Латвии станет сигналом для мигрантов
Рост числа мест для исламских молитв в Риге вызывает обеспокоенность у части жителей. Бывший министр обороны Латвии, а ныне руководитель Ассоциации военных технологий, дронов и робототехники Артис Пабрикс считает, что одной из причин происходящего стала достаточно открытая миграционная политика страны.
"Очевидно, что наша миграционная политика, которая по разным причинам была довольно открытой именно для людей из стран, где много мусульман, позволила все большему числу таких людей сюда приезжать", - заявил Пабрикс. По его словам, приехавшие в Латвию люди естественным образом стремятся создавать собственные сообщества и находить места, где могут общаться и исповедовать религию.
При этом Пабрикс считает, что миграцию из таких стран следовало бы ограничить. "Мое личное мнение, конечно, заключается в том, что в миграции из таких стран должны были быть большие ограничения. Контроль должен быть", - сказал он.
Отдельно политик высказался против строительства мечетей в Латвии. По его мнению, появление первой официальной мечети может стать международным сигналом о том, что страна открыта для дальнейшего притока мигрантов.
"Когда мы открываем эти ворота, как только появится первая официальная мечеть, это сразу станет таким международным сигналом, в том числе и в вопросах миграции, о том, что сюда можно ехать", - заявил Пабрикс.
Он признал, что такая позиция может показаться нетерпимой, однако подчеркнул, что государство, по его мнению, имеет право самостоятельно определять миграционную политику. "Даже если это поначалу звучит не очень толерантно, я думаю, что у нас как у государства есть и права, и возможности самим решать, кого мы хотим здесь видеть, а кого не хотим видеть", - сказал Пабрикс.
При этом он подчеркнул, что полностью остановить миграцию невозможно. Вопрос, по его мнению, заключается в том, чтобы государство могло регулировать ее масштабы, происхождение мигрантов и условия их пребывания. "Миграция всегда будет, но то, какой она будет, на каких условиях и откуда, мы можем регулировать. И лучше сделать это раньше, чем потом просто принять ситуацию, которую мы уже не сможем контролировать", - отметил Пабрикс.
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