Голодовка в новой Лиепайской тюрьме: заключенные протестуют против ограничений на прогулки

В новой Лиепайской тюрьме несколько заключенных объявили голодовку, протестуя прежде всего против ограниченных возможностей выходить на прогулки. Об этом сообщает Латвийское телевидение (LTV), которое получило несколько звонков от находящихся в учреждении заключенных. Сами заключенные утверждают, что от еды отказались несколько десятков человек и голодовка продолжается уже почти неделю. Десять человек официально подали заявления о начале голодовки.