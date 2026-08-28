Открытие Лиепайской тюрьмы
В Латвии открыли новую Лиепайскую тюрьму, которую называют самым технологически развитым объектом в системе мест заключения.
Голодовка в новой Лиепайской тюрьме: заключенные протестуют против ограничений на прогулки
В новом Лиепайском тюремном комплексе несколько заключенных объявили голодовку. Они утверждают, что неделями сталкиваются с ограничениями на прогулки и жалуются на духоту в камерах.
В новой Лиепайской тюрьме несколько заключенных объявили голодовку, протестуя прежде всего против ограниченных возможностей выходить на прогулки. Об этом сообщает Латвийское телевидение (LTV), которое получило несколько звонков от находящихся в учреждении заключенных. Сами заключенные утверждают, что от еды отказались несколько десятков человек и голодовка продолжается уже почти неделю. Десять человек официально подали заявления о начале голодовки.
Администрация тюрьмы не подтверждает такое количество участников. По ее данным, в понедельник поступили семь заявлений о голодовке, а сейчас от предлагаемого тюремного питания отказываются четыре человека. При этом они могут покупать продукты на территории учреждения или получать еду от других заключенных.
Главная претензия заключенных связана с организацией прогулок. Они рассказали LTV, что раньше в Елгавской тюрьме после достижения высшей степени режима могли свободнее перемещаться между камерой и прогулочным двориком, а также посещать другие занятия. В новой Лиепайской тюрьме ситуация иная: к прогулочной площадке заключенных сопровождают сотрудники учреждения, а для каждого отделения установлено отдельное время.
Исполняющий обязанности начальника Лиепайской тюрьмы Артурс Фрейманис объясняет различия особенностями инфраструктуры. В новом учреждении нет внутреннего двора, а прогулочные площадки являются отдельными и имеют ограниченные размеры. Из соображений безопасности заключенных из разных отделений одновременно туда не выводят, поэтому для каждого отделения предусмотрено свое время прогулки.
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Администрация также отмечает, что количество заявок на прогулки постоянно растет. При этом часть запросов, по ее мнению, может использоваться для того, чтобы мешать работе сотрудников охраны.
Еще одна претензия заключенных касается качества воздуха в камерах. Они жалуются на слабую вентиляцию и невозможность открыть окна. Администрация, однако, утверждает, что вентиляционные системы регулярно обслуживаются и неисправностей в них не обнаружено.
Отсутствие открывающихся окон в администрации также связывают с требованиями безопасности. По ее мнению, окна могли бы использоваться для общения между камерами и передачи контрабанды.
Согласно действующему графику, заключенные могут выходить на свежий воздух четыре раза в день по одному часу, а также еще один раз на короткую прогулку продолжительностью до 15 минут.
Для заключенных, достигших высшей степени режима, конкретное количество часов прогулок нормативными актами не установлено. Вместо этого им предоставляется возможность с утра до отбоя находиться в общей зоне своего отделения, где доступны спортивные и другие занятия.