Пока соседи спали, в доме начался пожар: что произошло ночью в Пиньки
Короткое замыкание в аккумуляторе стало причиной сильного возгорания в одном из домов в Пиньки. Пожар начался в то время, когда многие жители уже спали. Спасателей скорее всего вызвал сам хозяин дома, который не испугался огня и также принял участие в тушении.
Легкий дым, поднимавшийся над частным домом, оказался вовсе не следствием подгоревшей еды. Ситуация была значительно серьезнее. Спасатели выносили из здания вещи, поврежденные огнем, а сам хозяин пытался справиться с последствиями пожара.
Несмотря на синие проблесковые маячки и сирены, многие соседи произошедшего даже не заметили. Одна из местных жительниц рассказала, что видела лишь дым, поднимавшийся от дома, сообщает "Degpunktā".
"Только дым мы видели. Это не выглядело слишком серьезно, просто было много дыма. Смотрели сверху из окна дома, но явно черного дыма не было", - рассказала женщина, живущая неподалеку.
По предварительной информации, причиной возгорания мог стать автомобильный аккумулятор, который хозяин принес внутрь дома. Предполагается, что аккумулятор ранее сняли с попавшего в аварию автомобиля.
Командир 4-й части Рижского регионального управления Государственной пожарно-спасательной службы Иварс Метра сообщил, что на первом этаже двухэтажного дома горели бытовые вещи, электрооборудование и аккумуляторы.
"Пожар был потушен, а аккумуляторы вынесены на безопасное расстояние для охлаждения. Для обследования места происшествия также была привлечена Государственная служба окружающей среды", - рассказал Метра.
Площадь пожара составила около 10 квадратных метров.